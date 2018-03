Clausuran simbólicamente ex albergue en Cancún

Redacción / El Universal / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Un grupo de jóvenes, acompañados por la senadora, Luz María Beristain, clausuró simbólicamente las obras del muelle que se construye en las playas frente al ex albergue del CREA , y solicitaron al gobierno de Quintana Roo, hacer las gestiones necesarias para recuperar el inmueble rematado por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del estado. (IPAE) a un particular, durante las administraciones de los ex gobernadores, Félix González Canto. Carlos Jiménez, presidente del Centro de Desarrollo Humano Tukul, indicó que el domingo pasado, durante la visita del fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, le solicitaron intervenir para recuperar el predio de las Villas Juveniles de lo que fue el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA).

Buscan recuperar el ex albergue del CREA

“Con el paso del tiempo, González Canto y Borge Angulo, aprovecharon para rematar el terreno al llamado “Zar de las Gasolineras”, Ricardo Vega Serrador, quien a través de su empresa Caveri, adquirió por una ínfima cantidad las dos hectáreas que ocupan el inmueble, al pagar únicamente 38 millones de pesos de los más de 550 millones que es su valor comercial. “Nuestro interés es que se recupere este espacio para los jóvenes, para promover la cultura y el deporte como una forma de atacar la violencia; tener alternativas, ya que nos han cerrado muchos espacios en el estado”, dijo el joven, quien señaló que se han sumado a su causa otras organizaciones.

“El chiste es recuperarlo a como dé lugar; que se ayude a que podamos recobrarlo, eso es lo que queremos”, sostuvo.

“Este era un templo para empoderar a los jóvenes, para su desarrollo psico-social, para que conocieran el mar. Este espacio es sagrado, era para la juventud de todo México, por eso queremos hacer esta lucha internacional y si hay necesidad de hacer una colecta nacional para juntarlos 38 millones y dárselos al señor, la hacemos”, afirmó.

El objetivo de ese espacio, localizado en la zona de playas de Cancún , era fungir como albergue para jóvenes de otras partes del país, interesados en visitar este centro turístico, independientemente de su situación económica. Sin embargo, el sitio cerró y fue abandonado; se propuso donar el predio al gobierno estatal para la construcción de un hotel-escuela y se inició la remodelación del inmueble.Jiménez consideró que están dispuestos a hacer una colecta en el estado para recaudar los 38 millones de pesos que el empresario, Ricardo Vega, pagó al gobierno del estado, a través de la empresa Caveri, para recuperar los terrenos.Al respecto, la senadora,, manifestó que harán extensiva la colecta nacional para apoyar el esfuerzo de la juventud en Quintana Roo , interesada en recobrar un espacio que fue diseñado para las y los jóvenes, en una playa cercana a la ciudad, mas no para beneficiar a particulares.El abogado, Alan Rodríguez, quien representa un despacho de abogados, indicó que revisarán el tema legal, no sólo de la venta, sino de los permisos que obran a favor del muelle que se está construyendo en la zona de playas, el cual chocará con el muelle que ya opera por parte de la Marina Chac Chi, que acusan a Caveri de ocupar ilegalmente parte de su propiedad.