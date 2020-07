Clausuran reapertura de hotel en Puerto Morelos.

Salones del hotel The Fives Oceanfront fueron clausurados por personal del ayuntamiento de Puerto Morelos, por presuntas irregularidades como que los invitados a la reapertura del resort en la Riviera Maya no respetaran su sana distancia y no usar cubrebocas.

Al respecto The Fives Oceanfront reabrió sus puertas tras ser sorprendido por la contingencia sanitaria en marzo por lo que la reapertura fue realizada anoche, sin embargo personal del Ayuntamiento de Puerto Morelos arribo al sitio y clausuró salas por presuntas irregularidades en los protocolos sanitarios.

Realizaron labores que corresponden a la Cofepris

La realización de la fiesta, con presuntamente 200 invitados, fue motivo suficiente para que la Dirección de Fiscalización asumiera que no utilizaban cubrebocas o no guardaban la sana distancia, afortunadamente para los cientos de trabajadores el hotel se mantiene operando.

Hasta el momento se sabe que Orión García Méndez, director de Fiscalización, confirmó que realizaron sanciones al mencionado desarrollo hotelero, debido a que durante la tarde-noche del viernes habrían realizado actividades sin cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, correspondientes al color naranja del Semáforo Epidemiológico Estatal, ante la pandemia de Covid-19.

El caso se difundió a la prensa tras confirmarse que directivos del hotel ya habían informado al ayuntamiento que durante su semana de apertura realizarían recorridos controlados para cumplir con las disposiciones sanitarias.

Sin embargo García Méndez detalló que se clausuró el club de playa RoMarley, una franquicia que comercializa el hijo de la leyenda del reggae Bob Marley, y se aplicarán sanciones económicas a sus operadores por presuntamente incumplir con protocolos sanitarios.

Finalmente se sabe que las clausuras impuestas hacia dos comercios del resort son analizadas por los abogados de la compañía hotelera sobre todo por que el derecho a sancionar corresponde principalmente al Cofepris.

