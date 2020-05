Clausuran obras de Laura Beristain en Playa del Carmen.

Representantes de diferentes organizaciones sociales entre las que destacan Moce Yax Cuxtal, CCERM y la Asociación de Comerciantes de la Riviera Maya se presentaron en las obras de remodelación del Parque Fundadores para clausurarlas argumentando que Laura Beristain está destruyendo su identidad, que no se consultó a la ciudadanía ni se otorgó la ejecución de la obra a constructores locales de Playa del Carmen.

Al evento acudieron Sonia López Cardiel, ex diputada local y presidenta de la asociación “La Fuerza de Minerva”; Leonor Castañeda, presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Riviera Maya; Raymundo Tinero, cronista de Playa del Carmen; Lupita de la Rosa, directora del grupo ambientalista Moce Yax Kuxtal; Jacinto Aguilar, fundador de la ciudad y Lenin Amaro, presidente del CCERM.

Clausuran obras de Laura Beristain en Playa del Carmen.

En su oportunidad Amaro Betancourt señaló que las obras de remodelación no fueron pedidas por nadie y no se consultó de fondo a la ciudadanía para conocer el proyecto que sólo viene a destruir la identidad de Playa del Carmen, asimismo, rechazó que la obra se le haya otorgado a constructores foráneos cuando en Playa del Carmen hay constructores que la pueden realizar.

El dirigente del organismo empresarial exigió que se haga una consulta pública que tome en cuenta el parecer de la ciudadanía para que se modifique el proyecto de remodelación del parque y de la quinta avenida y enfatizó que es el momento de exigir la conformación del Consejo Consultivo Ciudadano a lo que Laura Beristain le han venido dando largas para que sea a través de este que se consensen las obras en el municipio.

Por su parte, Sonia López subrayó que no están en contra del progreso sino de que no se consulte a la ciudadanía y a quienes conocen del turismo, criticó que estas obras de remodelación no pueden ser bajo un enfoque modernizador porque los turistas que visitan Playa del Carmen vienen escapando de la modernidad de sus ciudades y que no puede ser que lleguen y se encuentren con la modernidad de la que andan huyendo.

Más voces contra obra de Laura Beristain

Al respecto, la dirigente de la asociación de comerciantes de la Riviera Maya, Leonor Castañeda, manifestó que desgraciadamente Solidaridad tiene un gobierno de puertas cerradas, que ella solicitó desde el año pasado una reunión con la presidenta municipal, Laura Beristain sin qué tuviera respuesta alguna, por lo que ahora no puede ser qué la enemiga número uno de Playa del Carmen sea Laura Beristain por no respetar la historia de Playa del Carmen.

“Es triste tener un gobierno de puertas cerradas, que no escuche a su pueblo, que no nos quiera dar una audiencia para tomar acuerdos, para que preste oídos a qué es lo que no quieren sus pobladores, que ella está aquí precisamente por una elección popular y la gente la puso para que administre los recursos de Playa del Carmen no conforme a su voluntad sino conforme a la voluntad del pueblo”, argumentó Leonor Castañeda y dijo que ella sí conoce el sentir de los ciudadanos porque ha sido comerciante en Playa del Carmen desde hace 39 años.

Raymundo Tinero explicó que este mitin de clausura simbólica la llevaron a cabo sólo con la presencia de los representantes de las organizaciones presentes, pero que tienen a todo Playa del Carmen apoyando y que no van a permitir que continúe ese proyecto hasta que se reformule por lo que irán subiendo de radicalidad las protestas hasta que se hagan escuchar y modificar el proyecto.

Seguro te interesa: VIDEO: Contingencia sanitaria y ahora sargazo en Playa del Carmen

Finalmente acordaron solicitar que es indispensable de que la remodelación se haga de manera rápida, vía consulta ciudadana, apoyada por expertos locales esto porque no podrán durar cinco meses más cerrados por las obras de remodelación.

Lee más de Quintana Roo