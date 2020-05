Clausuran hoteles en Bacalar por violar emergencia sanitaria

Los centros de hospedaje fueron clausurados por el Ayuntamiento, ya que el turismo no es, hasta el momento, considerado actividad esencial y está prohibida la presencia de persona que no radican el Bacalar.

Un par de centros de hospedaje fueron clausurados en Bacalar por considerar que se violaron las medidas para evitar la proliferación de casos de COVID-19 en el municipio.

La sanción fue impuesta por el Ayuntamiento de Bacalar con el argumento que alojan huéspedes a pesar de las recomendaciones de la misma autoridad de no hacerlo porque no se han reactivado las actividades turísticas.

Crisis económica en el sector

Vale la pena señalar que el líder de los hoteleros en el décimo municipio, David Martínez Sánchez, anticipó que a partir del primero de junio iniciará el despido de empleados porque no podrán pagar sus sueldos, ya que llevan dos meses sin operar.

Además, un par de turistas procedente de Campeche protagonizaron un accidente en la Laguna de los Siete Colores, al chocar contra un muelle de madera a bordo de una moto acuática, a pesar de que está prohibida la navegación.

En Bacalar, de acuerdo con las autoridades municipales, no está permitido el ingreso a la ciudad de personas no residentes y está suspendida la actividad turística en sus diferentes modalidades debido a que no fue considerada esencial en la actual contingencia sanitaria.

Incluso, inspectores municipales – según se indicó – realizan operativos de inspección para verificar que se cumplan las medidas restrictivas, ya que sólo han registrado un caso de coronavirus.

Por su parte, la directora de Turismo Municipal, Corina Vázquez Jansen, afirmó que están invitando a las empresas turísticas de la cabecera municipal para que se inscriban en la Certificación en Protección Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, a fin de que pronto estén en condiciones de reabrir sus negocios.

