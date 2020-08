Claudia Sheinbaum en riesgo de contraer covid-19

Suárez Del Real dio positivo a covid tras haberse reunido el domingo con Sheinbaum

Claudia Sheinbaum está en riesgo de contraer coronavirus.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México decidió ponerse en aislamiento tras conocer que su nuevo secretario de gobierno, Alfonso Suárez Del Real, dio positivo a covid-19.

Nuestro Srio de Gobierno, @JASRA1ha dio positivo a Covid-19, estuve con él el domingo. De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Me conecto a conferencia. https://t.co/KYt22BWohI — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 10, 2020

La funcionaria del Partido Morena decidió aislarse, siguiendo los protocolos de salud, tras haber tenido contacto con el funcionario.

“Nuestro Srio de Gobierno, @JASRA1ha dio positivo a Covid-19, estuve con él el domingo. De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Me conecto a conferencia”, escribió en su cuenta de twitter.

Te puede interesar: Ordena esposo a Laura compras millonarias a sus amigos tapatíos

Suárez Del Real confirmó que dio positivo tras realizarse la prueba del coronavirus, y aunque afirmó que su estado de salud sigue estándo bien, confirmó haber avisado a las personas con quienes tuvo contacto para que tomen las medidas que dicta el protocolo sanitario.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, escribió Suárez Del Real.

Más notas de Quintana Roo