Claudia Romanillos vendió patrimonio para Borge Ariel Velázquez / La Verdad Noticias. Prófuga de la justicia se encuentra la ex directora del IPAE (Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado), Claudia Romanillos Villanueva, a quien la PGR y el gobierno del estado acusan de ser cómplice en el remate de millonarias propiedades del estado a precios de regalo por órdenes del ex gobernador Roberto Borge Angulo. Apenas el 25 de septiembre de 2016, fecha en la que Borge se quedó sin fuero constitucional por parte del estado, la ONG “Transparencia por Quintana Roo”, presentó una denuncia más: FGE/QR/SOL/09/3943/2016 por el delito de peculado, por la venta a precios subvaluados de 34 terrenos ubicados en Tulum, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual y Chetumal, mismos que eran propiedad del IPAE. En la ampliación de la denuncia por el delito de enriquecimiento ilícito, se presentaron 19 datos de prueba entre los que sobresale el Acta Constitutiva de la escritura pública número 3,634 (tres mil seiscientos treinta y cuatro) emitida por el notario 53, Oswaldo Antonio Canto Mármol, de fecha tres de marzo del año 2014, en la que Celso González Hermosillo y Melgarejo y María Lourdes Pinelo Nieto (presuntos prestanombres de Roberto Borge), constituyen “Caracol 65 Sociedad Anónima de Capital Variable”. De acuerdo a la denunciante, Fabiola Cortés, los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito se encuadran en los artículos 256 y 252, respectivamente del Código Penal de la entidad, ya que dicha empresa fue beneficiada con la entrega de diversos predios por parte del IPAE, a costos muy por debajo de su valor real o comercial, proporcionando copias de los contratos de compra venta como prueba. Asimismo en la denuncia, se precisó que María Lourdes Pinelo Nieto es desde hace años, secretaria del señor Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador, en tanto César Celso González Hermosillo es abogado de la familia, lo que es públicamente conocido en la isla de Cozumel, fungieron como presuntos cómplices. También denunció, por el delito de peculado, a Claudia Romanillos Villanueva, quien fungió como titular del IPAE. Cabe destacar que una copia de la denuncia, su ampliación y los datos de prueba fue entregada a la PGR.

Libraron órdenes de aprehensión

Restituyen a despojados víctimas del saqueo de Borge en Tulum

Los hoteles restituidos son: Hotel Viento del Mar, antes Hotel Playa Azul, en la parcela 1959. Cabañas Puerta del Cielo, en la parcela 1958. Hotel Rosa del Viento, antes Cabañas Ixchel, en la parcela 2042.

Te puede interesar

Fue el pasado 1 de junio, cuando dicho juez de distrito emitió órdenes de aprehensión contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo y en la que también se incluía a Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE). La SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), confirmó la fuga de la ex directora del IPAE, quien abandonó su lujosa vivienda en el Club Residencial Andara, donde vivía con sus padres. De acuerdo a la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, que fue consignada en su momento a la SEIDO por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), se acusa directamente a Claudia Romanillos Villanueva, así como a Soraya Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del IPAE –quien obtuvo un amparo– a quienes se les señala como responsables de haber realizado la venta de infinidad de predios con alta plusvalía, a precios mínimos a familiares y amigos del ex mandatario.El 30 de enero de 2012, Samuel Aguilar Ibarra y Omar Homero Tijerina Herrera ingresaron el juicio laboral con el número 128/2012 en la junta especial No. 2 de Conciliación y Arbitraje con sede en Benito Juárez sin registro de oficialía de partes, es decir, el procedimiento no se hizo de manera formal en contra de los posesionarios de tres hoteles. Carlos Amador Treviño Lizano, representante legal de la supuesta empresa propietaria de los tres inmuebles, ofreció un trato a los demandantes que no se cumplió en tiempo y forma. Así, el 23 de mayo de 2014, los tres hoteles fueron entregados a los demandantes como pago de su acuerdo firmado con Treviño Lozano. Los hoteles entregados a los dos supuestos trabajadores fueron: Hotel Playa Azul, ubicado en la parcela 1959; Cabañas Puerta del Cielo, ubicado en la parcela 1958, y Cabañas Ixchel, ubicado en la parcela 2042. Al día de hoy, estos tres hoteles operan por los hermanos Ramiro y Omar Tijerina Herrera. Una vez que los posesionarios originales fueron desalojados de sus propiedades, estos impusieron un amparo directo, el cual ganaron en noviembre de 2016. El 29 de septiembre de este año, el amparo indirecto otorgado a los dueños originales entró en vigor y se ordenó la restitución de la propiedad a Joel Tovar, Pedro Hernández y Nuevo Centro de Población José María Pino Suárez, los posesionaros originales de los hoteles.