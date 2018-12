Claudia Carrillo Gasca se integra al Teqroo como nueva magistrada

La magistrada Claudia Carrillo Gasca, quien fuera designada por el Senado de la República el pasado 13 de noviembre, el día de hoy inició sus funciones en el Tribunal Electoral de Quintana Roo para el periodo 2018-2025.

En el salón de Pleno, la magistrada Nora Cerón González, presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo dio la bienvenida a la magistrada Claudia Carrillo Gasca, a quién le comentó que se “suma a un gran equipo de trabajo, a un Tribunal sólido y confiable, a un Tribunal que cuenta con más de 15 años como órgano jurisdiccional”.

“Quisiera destacar el hecho de que por primera vez en la historia de este organismo jurisdiccional dos mujeres ocuparán el cargo de magistradas al mismo tiempo, lo que significa que se dio un importante avance en materia de igualdad de género, ya que en las primeras conformaciones, no hubo ninguna mujer en el pleno o la presencia femenina fue minoritaria”, destacó Cerón González.

Por su parte, Claudia Carrillo Gasca afirmó que “como magistrada electoral guiara su actuación con estricto apego y en cumplimiento a los principios rectores de la materia electoral”.

“Siempre me he conducido y me conduciré con total honestidad y con rectitud”, afirmó.