Clases presenciales sólo si vacunan a alumnos, maestros y padres de familia

Maestros disidentes de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anticiparon que solo regresarán a clases presenciales hasta que maestros, alumnos y padres de familia estén vacunados.

Y es que, de acuerdo con la campaña de difusión que actualmente realizan en Chetumal, las escuelas del Estado son potencial foco de contagio de COVID-19, ya que carecen de recursos para implementar protocolos sanitarios.

Incluso, de acuerdo con un documento que entregan a los ciudadanos, en planteles ubicados en la zona rural no habría ni agua para cumplir medidas sanitarias.

Sin dinero para protocolos

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 25 del SNTE, indicaron que, en las escuelas, carecen de recursos para implementar los protocolos sanitarios diarios.

En las escuelas no se cuenta con recursos que solventen los gastos necesarios de todos los días; no hay gel antibacterial suficiente, cubrebocas para quienes los olviden no tengan que comprar.

En su mayoría, nuestras escuelas, sobre todo en las zonas rurales tampoco cuentan con agua suficiente para el lavado de manos. Ni en todas las colonias de Chetumal hay agua.

Los docente quieren que sean vacunados alumnos, padres de familia y profesores para poder regresar a clases.

Por ello, se reiteró que sólo retornarán a clases presenciales hasta que tanto maestros, alumnos y padres de familia estén vacunados, para evitar contagios.

Además, consideran que la COVID-19 debería tipificarse como una enfermedad de riesgo laboral.

La COVID-19 no es cualquier gripe, es algo que nos puede causar la muerte y el estado federal debe estar preparado para cubrir indemnizaciones para cualquiera de nuestros centras escalares.

Los docentes dejaron en claro que no se oponen al retorno a clases, pero sí quieren se realice en condiciones que garanticen que no habría contagio masivo de COVID-19.