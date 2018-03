EFRÉN MARTÍN / Diario La Verdad Chetumal.- Claman constructores por ayuda Contrario a los primeros meses del año en los que la obra pública registró en Quintana Roo un incremento de 100 por ciento, de acuerdo con indicadores del INEGI, en lo que va del segundo semestre, específicamente, en el sur, no hay suficiente participación para las empresas locales. Aunque en reiteradas ocasiones el dirigente en Chetumal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Pedro Santos Huchin, ha exhortado a los empresarios a registrarse ante los órganos ejecutores de obra, no todos lo han hecho y quienes participan en los concursos argumentan que no pueden competir ante las empresas foráneas. Ante este panorama, el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en Othón P. Blanco, Leopoldo Cetina Sosa, aseguró que ante la crisis económica que enfrentan las constructoras locales, solicitaron el apoyo del Congreso del Estado para no seguir marginados. “Hemos solicitado a los diputados de la XV Legislatura Local emitir una iniciativa para protegernos”, agregó. Específicamente, dijo que platicaron con el diputado de Acción Nacional, Fernando Zelaya, pero todavía aguardan una respuesta. En números, afirmó que el 60 por ciento de la obra pública se asigna a empresas foráneas, que a su vez subcontratan a las locales. Expuso que quienes son subcontratados apenas obtienen un 20 por ciento de las ganancias que puede arrojar una obra, mientras que las foráneas se quedan con el resto y se la llevan fuera del estado. Sobre el tema, el líder de la CMIC comentó que una opción que ven las firmas locales es recurrir a préstamos con bancos para cumplir con compromisos adquiridos y subsistir en tanto logran un contrato. Mencionó que los recortes federales le han pegado a la asignación de obra pública, además de que en Quintana Roo la mayor parte se concentra en el norte y la Riviera Maya. Reconoció que por parte de las autoridades estatales han encontrado apoyo, por ejemplo con el programa de Escuelas al Cien, pero la entrega de los recursos por ley no ha fluido con la rapidez que esperan. Del tema de la contratación a firmas foráneas, señaló que ante directores de dependencias se va a insistir con el caso.

Te puede interesar