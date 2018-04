Ciudadanos vs Aguakan

El municipio de Solidaridad continúa realizando el análisis para definir el modelo de denuncia que presentará a las autoridades de justicia del estado; la intención es revocar la concesión que la empresa Aguakan ejerce en el recurso hídrico municipal.

“Fuera Aguakan” es una consigna ciudadana que por años se mantiene constante en diferentes marchas y manifestaciones; éste clamor ciudadano ha dado los primeros resultados a favor de los usuarios, dado que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), colocó sellos de suspen-sión que muestran la manera irregular en que opera esta empresa.

Fueron en total cuatro sellos de suspensión en las oficinas de Aguakan ubicadas sobre el arco vial, un paso importante para continuar la atención a múltiples quejas ciudadanas, éstas en su conjunto señalan una serie de abusos y acciones arbitrarias en costos y cambios de equipos en domicilios sin consentimiento de los clientes.

En un comunicado con fecha del 7 de febrero, la Profeco explicó: “entre otras razones de sus-pensión, se encuentra que el proveedor no informa de forma notoria y visible el monto total a pagar por los servicios que ofrece en particular del servicio de tarifa comercial (de Aguakan)”.

Además; “los sellos fueron colocados por los siguientes motivos; no exhibir a los consumidores el monto total a pagar en la tarifa doméstica y no incluir el IVA; no exhibir el costo de los recargos de las mensualidades vencidas; no acreditar documentalmente la veracidad de su publicidad exhibida y no acreditar documentalmente los expedientes del cambio de medidores”.

Los ciudadanos de Solidaridad, mediante consulta, pidieron que la empresa se vaya del municipio.

Clausura a la orden

No exhibir a los consumidores el monto total a pagar en la tarifa doméstica.

No incluir el IVA.

No exhibir el costo de los recargos de las mensualidades vencidas.

No acreditar documentalmente la veracidad de su publicidad exhibida.

No acreditar documentalmente los expedientes del cambio de medidores.

Cristina no quita el dedo del renglón

Previo a ejercer su licencia para ausentarse de su puesto, la presidenta municipal Cristina Torres Gómez, resaltó que las quejas ciudadanas en contra de Aguakan son relacionadas con altos co-bros injustificados, baja presión de líquido, cambios de equipo sin consultar a los clientes y des-abasto constante en ciertos horarios; irregularidades que requieren una solución más integral y contundente.

Cristina Torres

La exalcaldesa explicó que durante su administración el municipio recibió todo tipo de inconformidades de habitantes y comerciantes para sustentar el mal servicio de Aguakan en Solidaridad, lo que conforme el contrato adquirido, es una falta grave que justifica el retiro de la concesión.

En este punto cabe mencionar que durante la administración de Roberto Borge, Aguakan pagó una cantidad mil 500 millones de pesos por la concesión de administrar el agua potable en Solidaridad y el recién creado municipio de Puerto Morelos, fondos que desaparecieron a los 10 minutos de haber sido depositados en la cuenta de CAPA.

Sin embargo, la empresa quedó con un permiso para operar el sistema de alcantarillado y agua potable en todo el norte de la entidad hasta el año 2053.

La ex presidenta municipal de Solidaridad afirmó que lo más conveniente es que la CAPA tome de nuevo la administración y distribución del líquido en el municipio, por lo que inició el mecanismo legal para retirar la concesión, sin que implique una indemnización económica a favor de la empresa Aguakan.

Explicó que los ciudadanos inconformes serán los propios testigos durante el desarrollo judicial, de manera que serán las autoridades de procuración e impartición de justicia las encargadas de deliberar la rescisión del contrato borgista.

“Que la CAPA tome de nuevo la administración y distribución del líquido en el municipio, por lo que inició el mecanismo legal para retirar la concesión, sin que implique una indemnización eco-nómica a favor de la empresa Aguakan”. -Cristina Torres

Consulta a la base

Hace unas semanas, en la Sala de Cabildo del palacio municipal de Solidaridad, se abrieron las urnas relacionadas con la opinión pública del servicio que presta la concesionaria del agua Aguakan en la ciudad

Los participantes en decidir al futuro de la permanencia de la empresa Aguakan tuvieron dos días para votar a través de boletas foliadas; en la consulta pública se utilizaron en total 381 boletas de las cuales sólo 379 fueron efectivas, ya que dos se dieron por extraviadas, o posiblemente las llevaron consigo los votantes.

Juan Evodio Martínez Martínez, Notario Público 34 y Gabriela Alejandra González López de la Notaría 82 de Playa del Carmen, dieron fe junto con testigos ciudadanos de que las boletas, 364 y 362 quedaron nulas.

De manera que el total de votos efectivos se contabilizaron de la siguiente forma; 349 a favor del retiro de la concesión a Aguakan y, asimismo, los 28 votos restantes se manifestaron en no tener inconveniente en que el agua la administre una empresa privada.

Las preguntas realizadas eran: ¿Quiere que Aguakan permanezca si mejora el servicio?; y, ¿En qué debe mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado independientemente de quién lo preste?

Por su parte la empresa Aguakan circuló un comunicado en que puntualizó que la muestra repre-senta el 0.42 por ciento, es decir, que no representa ni un punto porcentual, si se compara con los 90 mil 962 clientes del municipio.

En promedio, el 92% de los contratos de Aguakan en Solidaridad están clasificados para el uso doméstico. El agua se distribuye en más del 50% para casa habitación y casi el 30% al servicio ho-telero y comercial, lo que permite un margen de reserva.

No obstante, la realidad que exponen los ciudadanos es que el crecimiento de la ciudad ha reba-sado por mucho la capacidad de respuesta de la concesionaria, un contexto que requiere al corto plazo un cambio que implique resolver una eficaz calidad y menores costos para los usuarios.

Finalmente Juan Carlos Beristaín Navarrete, síndico municipal, declaró que las acciones legales surgen de la consulta pública que realizó la administración municipal el mes pasado y, por mayo-ría, la voluntad civil se inclinó hacia el retiro de Aguakan. También aseguró que se estudiará la viabilidad de la documentación que dejó al Cabildo la presidente con licencia Cristina Torres; y, posteriormente, se decidirá la fecha y hora para formalizar con la actual presidente municipal Samaria Angulo Sala, la solicitud para derogar el contrato de Aguakan, por voluntad de la ciudadanía.