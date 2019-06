Ciudadanos temen por sus vidas cuando usan transporte público en Cancún

En menos de una semana, alrededor de 4 accidentes viales se han registrado en la ciudad de Cancún en donde los involucrados fueron conductores de "combis" y autobuses de transporte público, tan sólo ayer hubo un saldo de 15 personas lesionadas, esto cuando el conductor de la unidad tipo urvan al pasarse el alto fue chocado, provocando que éste quedara con las llantas hacia arriba.

Tras un sondeo realizado por LA VERDAD, el 95% de las personas afirman que ahora subirse al transporte colectivo es un peligro, sin embargo muchos siguen utilizando ese medio por necesidad, aunque temen por sus vidas por la falta de valores y precaución de los choferes, al manejar a exceso de velocidad, pasarse el alto y jugar a las "carreritas".

Así lo expresó Daniel Can, ciudadano que toma la combi en la Región 103 de esta ciudad, "es lamentable ver la situación del transporte público en Cancún; los conductores no respetan los señalamientos, conducen como locos y piensan que llevan animales a bordo lo malo es que por la falta de dinero tengo que tomar camión o combi, si tuviera mucho dinero me compraría un carro, ya que también algunos taxistas no saben manejar", dijo mientras estaba esperando transporte.

Joel Cervantes, trabajador de una empresa dedicada a la venta de tours mencionó que, "la autoridad correspondiente debería tener mano dura, súper dura con estas empresas de transporte, ya que siguen haciendo lo mismo, ayer se registró un accidente en la Región 95, sobre la avenida Andrés Quintana Roo, en donde dos combis chocaron y dejó a varios heridos, entre ellos una mujer embarazada y un menor, esto en verdad es muy lamentable y creo que si un turista se accidenta será una mala experiencia para él".

Por otra parte, la dirección general de Autocar en Cancún, empresa de autobuses colectivos, mencionó que para evitar estos percances, buscan siempre capacitar a su personal, por medio de cursos de manejo. Afortunadamente en los accidentes que se han registrado en los últimos días las autoridades no reportaron pérdidas humanas.

El sondeo se le hizo a 100 personas