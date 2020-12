Ciudadanos no pudieron pagar su luz por fallas en cajeros de CFE en Cancún

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cancún se molestaron ante las fallas en los cajeros inteligentes de la “empresa de clase mundial”, que desde las 7 de la mañana presentaron una caída en el sistema y ni tarjetas inteligentes ni recibos electrónicos sirvieron para que ciudadanos pudieran realizar sus pagos.

La Verdad Noticias pudo constatar que los cajeros automáticos de la Avenida López Portillo de la Avenida Puerto Juárez, no aceptaban las tarjetas inteligentes ni los recibos de los usuarios que no recibieron respuesta de personal de la empresa, solo de los guardias de seguridad que se mantenían en el lugar.

Usuarios molestos por fallas en CFE de Cancún

Cajeros de la CFE no funcionaron en Cancún

Usuarios del servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comentaron a La Verdad Noticias que desde las 7 de la mañana habían recorrido los cajeros inteligentes pero ni uno de ellos aceptaba el pago de la luz, por lo que regresaron a medio día y el servicio no se había restablecido en los cajeros inteligentes.

Hasta las tres de la tarde se reactivo el servicio de la CFE en Cancún

Cabe mencionar que el personal que labora en la “empresa de clase mundial”, solo trabajan de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde por lo que no hubo nadie que emitiera las razones porque la cual no se podía pagar el costo correspondiente al recibo de la luz, solo los guardias de seguridad comentaban a quienes se encontraban en el lugar que el sistema no funcionaba.

Los cajeros no funcionaron este sábado 5 de diciembre

En el recorrido que La Verdad Noticias realizó se pudo constatar que el cobro se reinicio alrededor de las 3 de la tarde en la Avenida Puerto Juárez, en los dos cajeros que se encuentran en el lugar aceptando las tarjetas inteligentes y los recibos de las personas que hicieron el pago correspondiente.