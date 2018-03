ANDRÉS AYALA / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Ciudadanos dan la cara por la defensa de Punta Nizuc Los intereses ecológicos quedan de lado para dar paso a los intereses particulares en el caso de Punta Nizuc, donde se construye un complejo hotelero propiedad de la empresa española RIU,pero los ciudadanos seguirán su lucha a favor de la naturaleza buscando revertir esto, afirmó el ecologista Roberto Villalobos. El activista de la fundación ‘Por un mejor Quintana Roo’ expresó que la razón está del lado de ellos, e incluso hay una suspensión de los trabajos, pero la gente del hotel no respetó esto y siguen adelante. “Actualmente existe una suspensión por parte de ecología en el área, misma que hace meses no se respetó y continuaron los trabajos. Sin embargo, ahorita están suspendidos los trabajos de construcción en el predio y esperamos los fallos del juez”, comentó. En cuanto a la manifestación del Nizuc Spa & Resort, complejoque también se opone a la construcción por parte del Riu Riviera Cancún, por razones obvias de competencia, Villalobos aseguró que hasta el momento no ha tenido nada que ver a la suspensión de la obra. “La presión ciudadana y la difusión por medio de redes sociales han sido fundamentales para esta causa, complementando que también el trabajo de abogados ambientalistas que no esperan ningún pago más que un medio ambiente justo y sano, han sido importantes en esta lucha”, dijo. Agregó que no van a desistir “porque lo que debe prevalecer es el respeto al medio ambiente”, citó. La obra en cuestión se encuentra entre dos áreas naturales protegidas de mangle: el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté y el Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres.

