La presencia del coronavirus o Covid-19 causante de la enfermedad denominada SARS-COV2 está provocando igual número de afectaciones, pero la gente está bajando la guardia en sitios como oficinas o mercados, alertó Alberto Gamboa, técnico en control de plagas y sanitización, previo a la aplicación de químicos para desinfectar una oficina en donde se detectó un brote de coronavirus en Playa del Carmen.

“Honestamente al principio como que fue una moda realmente, pero la gente como que ya bajaron la guardia, al principio sí a la semana eran hasta cuatro llamados por día para servicios de sanitización hoy en día tenemos uno o dos por día lo que es un 50% esto es porque la gente se está confiando demasiado”, comentó Alberto Gamboa, técnico en control de plagas y sanitización. La Verdad Noticias

Explicó que los escenarios que se están viviendo en Europa como España, Alemania o Francia están demostrando lo que ocurre cuando se baja la guardia y la gente olvida los protocolos básicos contra el Covid como lavado de manos que debe durar por lo menos 30 segundos, la aplicación constante de gel o la sana distancia.

Ciudadanos bajan la guardia el tema covid, experto.

Comentó que en su caso y por experiencia cuida mucho estos protocolos tanto en la desinfección de oficinas donde se han detectado brotes Covid-19 como en la realización de sus actividades cotidianas y en donde siempre cuida no llevar la enfermedad a su hogar, por lo que se quita la ropa antes de entrar a su casa evitando de esta forma posibles contagios.

“Están cayendo en que ocurran segundos rebrotes y yo creo que no estamos para bajar la guardia, estamos como alguien decía en la parte de la película en que todo el mundo piensa que ya está muerto y ¡pum! De repente vuelve a asomar, ¿sí me explico? Entonces es la parte en donde yo creo que debería haber más conciencia de que esto no ha pasado, de que la OMS ya lo declaró endémico, vamos a convivir con ello”, concluyó.

