Circula en redes sociales carta de diputados de Morena

Como representantes de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estaremos siempre a favor de la vía legal, pacífica y lejos de los acuerdos que violenten la normatividad; que es la esencia de las instituciones y de la democracia.

Las líneas rectoras del Presidente han sido claras en todo momento:

“Somos el cambio verdadero y la esperanza de México, y debemos estar a la altura de las circunstancias”.

En Quintana Roo, existe una discusión sobre la vigencia de la Ley Orgánica del Congreso del estado, que pone en duda la legalidad de la Mesa Directiva. Esa duda no se puede solucionar a la fuerza, mucho menos pretendiendo aceptar esa ley sólo cuando conviene a nuestros intereses y desconocerla cuando no lo hace.

“Eso no es ético, ni legal ni democrático y está totalmente apartado de los principios de la Cuarta Transformación.

Como diputados de MORENA debemos garantizar a los quintanarroenses que el Congreso es el recinto de la legalidad, la democracia y que no hay cabida para las actitudes facciosas que pretenden aprovechar vacíos legales para sacar indebidas ventajas.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador lo enfatizó días atrás, cuando se refirió al conflicto que en esos momentos se daba en el Congreso de la Unión por la presidencia de la Mesa Directiva.

No se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda”, dijo.

Fue muy claro al destacar que:

“Un partido porque tiene mayoría no puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción, pues eso es retroceso”.

Nuestro Presidente llamó a recordar que MORENA tiene la misión de realizar la Cuarta Transformación de la vida pública de México y no podemos ser iguales a los que nos precedieron.

En ese contexto, como diputados de MORENA en Quintana Roo, no podemos hacer oídos sordos a lo que dice el Presidente, que es nuestro referente de comportamiento ético y político.

Por ese motivo, estaremos siempre apegados a la ley y a los principios y no podemos avalar un golpe a la institucionalidad ni hacer a un lado la ley en beneficio de una facción o grupo.

Es por ello, que no actuaremos a conveniencia de grupos que intentan bajo la bandera de MORENA, tomar el Congreso como un botín y por la fuerza. Estaremos siempre anteponiendo los intereses de la sociedad y con la certeza de que actuaremos en el mismo sentido que nuestro Presidente.

Estamos firmemente convencidos de que debe prevalecer el respeto por la ley, por las instituciones, y que el camino para la solución de las diferencias es el del diálogo y los acuerdos.

