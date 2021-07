Si, de nueva cuenta la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo realiza operativos sorpresa en establecimientos de cadenas de entretenimiento en Playa del Carmen y su fortuna, de manera oportuna, descubrieron que Cinépolis tenía en malas condiciones algunas de sus áreas.

Cinépolis Playa del Carmen; por condiciones insalubres lo suspenden

De acuerdo a información de la COFEPRIS, fue la tarde del viernes 9 de julio, cuando personal de dicha dependencia acudió a Plaza Las Américas en el municipio de Solidaridad, para una inspección a la empresa antes citada, en todas sus áreas y verificar que todo esté en perfecto estado de higiene.

COFEPRIS puso cuatro sellos

Durante el recorrido, descubrieron que no se estaban cumpliendo con las medidas de higiene, como alimentos caducos y que seguían dando a la venta, agua que no cumplía con los niveles mínimos de potabilización, además de que dos empleados no estaban siguiendo los protocolos de higiene para este tipo de comercios.

Cinépolis Playa del Carmen; por condiciones insalubres lo suspenden

Ante esta situación, representantes de COFEPRIS hablaron con el gerente para avisarle que las instalaciones iban a ser suspendidas, además de que iban a hacerse acreedores de un malta y aunque no precisaron ante los medios de comunicación, de cuanto fue dicha sanción, se sabe que hoy domingo Cinépolis ya está operando de nuevo.

“Suspensión de trabajos y servicios de este establecimiento como medida de seguridad sanitaria con fundamento en los artículos 393, 295, 397, 402, 403, 404, fracción VII, 411, 412 Y 424 de la Ley General de Salud por violación a las dispisiciones sanitarias”, dicen los sellos que fueron pegados por COFEPRIS.

Las inspecciones de la COFEPRIS segirán en Quintana Roo

Cinépolis Playa del Carmen; por condiciones insalubres lo suspenden

Por último, es de mencionar que las autoridades, además de verificar que se cumplan con las normas de higiene en los productos, las instalaciones, entre otras áreas, supervisan que se estén cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar la propagación del Covid-19, que fueron impuestos por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Lee más notas en La Verdad Noticias.