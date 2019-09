Cinco mil personas están incomunicadas vía terrestre en Playa del Carmen.

Miguel Ángel Ramírez Lara, dirigente estatal de la Unión Obrera Campesina Popular y del sector Náutico.

Alrededor de cinco mil personas que radican en alguna de las comunidades de Solidaridad en la zona limítrofe con el municipio de Lázaro Cárdenas y que sobreviven con cultivos de autoconsumo así como la cría de gallinas y pavos podrían verse beneficiadas si se abriera un camino de terracería, lo que facilitaría la entrada de productos hacia la Riviera Maya, pidió Miguel Ángel Ramírez Lara, dirigente estatal de la Unión Obrera Campesina Popular y del sector Náutico.

“Los campesinos necesitan que se aterricen los proyectos productivos del Gobierno Federal y poder traer alimentación aquí al municipio. Tenemos buenas expectativas, todo depende del gobierno en turno que apoyen para que todas estas personas puedan mejorar su calidad de vida”, dijo el dirigente campesino, así mismo agregó que tras recuperar las tierras de Los faisanes y el Edén en terrenos nacionales ahora buscan las rutas para sacar sus productos.

Quizás te interese: Super asesor deja a alcaldesa Laura Beristain, cae en la locura

Reconoció que toda la zona ha permanecido en el olvido desde siempre y la única forma de salir es caminando -o en camioneta para quienes tienen posibilidades- por lo que abrir brechas desde Nuevo Noh Be hasta Los faisanes y poder juntarlas con los doce ejidos del municipio de Lázaro Cárdenas significaría un gran avance en la economía de las familias que siempre han estado marginadas.

“Nosotros entendemos que son colonias irregulares, también no nos cegamos ante eso, no queremos exigir algo que no se pueda dar, entendemos, hemos estudiado la ley sobre lo que puede y no puede hacer el gobierno y nosotros con nuestros propios recursos y ayuda de la iniciativa privada, por ejemplo mis compañeros del sector náutico han aportado con camiones de arena para ir ampliando la brecha y que hoy ya son carreteras por donde pueden transitar las camionetas y lo que pedimos es nada más que nos emparejen, no queremos pavimentación”, pidió en entrevista.