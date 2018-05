Cigarro electrónico ¡Fraude mortal!

Actualmente fumar en shisha o los cigarros electrónicos ganan popularidad, pero igual representan riesgos a la salud, ya que en nuestro país está prohibida la venta, distribución y comercialización de los cigarros electrónicos al menos, informó la Jurisdicción Sanitaria número 2.

Fumar se diversifica.

A fines del año 2016 la OMS emitió un informe para exhortar a los países en la necesidad de prohibir el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina (nombre científico de los cigarros electrónicos), la institución muestra preocupación por el aumento del uso de estos dispositivos que administran nicotina, una sustancia altamente adictiva, ya que producen un vapor con sustancias.

Fumar se diversifica.

Aun cuando no se lleva a cabo la combustión se genera un vapor combinación de varias sustancias químicas entre las que se encuentran la nicotina, propilenglicol, glicerina vegetal, polietinglicol, agua y saborizantes artificiales, dependiendo de la marca el vapor puede contener sustancias toxicas y cancerígenas, aunado a esto la preocupación de los especialistas es el uso de saborizantes seguros para los alimentos, pero se desconoce el riesgo a la salud al ser inhalados.

31 de mayo es el Día Mundial del Tabaco.

Ya que por ejemplo en los trabajadores de la industria alimentaria (fábrica de palomitas) estos trabajadores llegan a desarrollar bronquiolitis obliterante constrictiva por inhalar constantemente químicos aromatizantes como el diacetilo (aromatizante de la mantequilla).

Cigarro electrónico ¡Fraude mortal!

El cigarro electrónico tiene su origen en China donde un farmacéutico lo desarrolló y patentó en el 2003, siendo un dispositivo electrónico que administra nicotina extraída de las plantas de tabaco, cuenta con un cartucho desechable o recargable que contiene esta sustancia en forma líquida, disuelta en propilenglicol y saborizantes, un filamento que calienta el líquido y lo vaporiza, un microprocesador, una boquilla y en ocasiones un led.

En nuestro país la venta de estos dispositivos está prohibida por el artículo 16 de la Ley General de Salud para el control de tabaco en el cual se estipula que se prohíbe vender, distribuir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o señal auditiva o cualquier tipo de diseño que lo identifique como productos del tabaco.

Cigarro electrónico ¡Fraude mortal!

La advertencia:

Por su parte COFEPRIS señala que estos dispositivos no cuentan con registro sanitario como medicamentos o dispositivos médicos, por lo que el uso terapéutico de estos productos no está avalado por la institución, no obstante la prohibición estos dispositivos se venden y distribuyen por medio de compras electrónicas.

Mientras los especialistas debaten sobre la necesidad de ampliar investigaciones sobre los riesgos a la salud por estos productos, los esfuerzos mundiales se centran en regular este producto.

31 de mayo es el Día Mundial del Tabaco.

El consumo de tabaco se relaciona con diferentes tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, mientras que la dependencia a la nicotina es una enfermedad y su síndrome de abstinencia produce ansiedad, depresión, somnolencia y problemas para dormir, inquietud o frustración, dolor de cabeza y dificultad para concentrarse.

En este sentido la OMS establece la necesidad de regular el uso de los sistemas de administración de nicotina en lugares libres de humo de tabaco, así como restringir su publicidad y venta a menores de edad.