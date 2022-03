Cierre de escuelas de tiempo completo, afectó a escuela de música de Bonfil

Con los recientes ajustes al presupuesto de educación en el país, y la desaparición de las escuelas de tiempo completo, tuvo como afectación en el estado de Quintana Roo la pérdida en poco más de 300 planteles, repercutió y afectó con el cierre de la escuela de música con la que contaba la escuela primaria Alfredo V. Bonfil.

Las afectaciones tuvieron acciones colaterales, ya que terminó con ello también con la sinfónica, siendo la única primaria que contaba con este grupo de músicos, así lo señaló Gonzalo Ramírez Ávila, director del plantel.

Lamentó el académico que existan este tipo de recortes presupuestales a la educación, porque terminan afectando el desarrollo en todo el territorio nacional.

En este sentido, detalló que además del cierre de la escuela de música, también se quedaron a deber salarios al personal, desde el mes de octubre pasado.

Ramírez Ávila explicó que la plantilla de cerca de 20 profesores de la escuela de música, se quedaron sin empleo, situación que aún es más lamentable.

Mencionó que con el regresó a clases presenciales al 100%, la escuela de música ya no siguió brindando educación, misma situación orilló a que la sinfónica con más de 200 alumnos no pueda continuar ya que no se cuenta con el recurso para pagar a los maestros de música.

Gonzalo Ramírez, consideró que sería importante retomar la escuela de música y que a través de alguna otra partida pueda generarse el pago de salarios de los docentes musicales, mientras esto no sucede dijo que los instrumentos quedaron en resguardo por la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

