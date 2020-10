Cierran paso a maquinaria pesada a la calle 2 en Playa del Carmen.

Un grupo de comerciantes de la calle 2, entre las avenidas 10 y Quinta Avenida cerró el paso a la maquinaria pesada que intentaba levantar el adoquín de la transitada vía para dar inicio a los trabajos de remodelación; al respecto, los locatarios aseguran que no permitirán que ingrese la maquinaria hasta que no quede concluída la Quinta Avenida.

Cierran paso a maquinaria pesada a la calle 2 en Playa del Carmen.

“Aproximádamente en el mes de marzo cuando empezó la contingencia nos mandan cerrar y hay un lapso de tiempo en donde no se va a poder abrir, estamos apenas hace unas tres semanas que nos dejan abrir otra vez los negocios y dicen saben qué las calles se están abriendo, como la calle 12, 14, 6 y 4 todavía no acaban y ya van con esta calle”, comentó ‘Gerardo’, uno de los comerciantes.

Explicó que las obras están perjudicando gravemente debido a que han pasado meses sin registrar ventas en Playa del Carmen debido a que los turistas evitan el sitio porque está en obra negra, por lo que el intento de ingresar maquinaria este día no se permitirá, advirtieron, hasta que no hayan terminado las otras calles que están sin concluir.

Lee más de Noticias Chetumal

Cierran paso a maquinaria pesada a la calle 2 en Playa del Carmen.

“He visto todo el proceso como lo llevan y pues varios de los trabajadores de la dizque constructora están durmiendo prácticamente todo el día o están dos o tres trabajadores todo el día, entonces no estamos en contra de la remodelación, estamos a favor, pero simplemente pedimos que vayan terminando calle por calle, que no vayan como las gallinas, rascando por donde sea”, denunció ‘Antonio’, otro de los afectados.

Recomendación: Cierre de comercios de la Quinta afecta a locatarios de avenida Juárez

Dijo que la constructora no está rindiendo frutos, por lo que los invitó a terminar los trabajos antes de diciembre o poner más trabajadores para que todo esté listo antes de la temporada alta navideña.

Cierran paso a maquinaria pesada a la calle 2 en Playa del Carmen.

“No estamos en contra de la remodelación, sino que no tienen un plano, no tienen una logística, andan rascando por todos lados, todo lo dejan a medias y pues no es correcto, no queremos nuestra calle destruida, con lodo y con baches, mira en la toma como está”, expresó Beatriz Urtuzuastegui, comerciante y activista.

Lee más de Quintana Roo