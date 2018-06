Cientos de simpatizantes de Morena se suman al proyecto de Cristina Torres

En un acto simbólico, los militantes morenistas se cambiaron la camiseta de su partido por la de la abanderada de la coalición ´Por Quintana Roo al Frente´, Cristina Torres.

Los miembros fundadores de Morena en Solidaridad expresaron su confianza en el proyecto de Cristina, pues aseguraron que dará continuidad a las acciones que han beneficiado a los ciudadanos.

Manifestaron que era necesario tener un equilibrio en el país y en el municipio, por lo que afirmaron respaldar a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República, pero rechazaron la imposición de la candidata de su partido en ese municipio, Laura Beristain.

"Somos conscientes, llevamos muy firmes los principios de no robar, no mentir y no traicionar, por eso vamos con AMLO a nivel nacional, pero aquí estamos seguros con nuestra decisión y votaremos por Cristina Torres, porque vemos que ella sí ha trabajado por la gente y queremos que haya continuidad en sus proyectos”, afirmó el ex coordinador estatal de Morena, Francisco Javier Aguirre Cruz.



Por su parte, la abanderada frentista agradeció la invitación al evento en el que reconoció en los presentes el valor y el respeto a sus creencias y convicciones. “Porque una persona que tiene un ideal es una persona invencible, una persona que encima de la tempestad defiende su ideal y sigue avanzando es una persona que merece mi reconocimiento y todo mi respeto”.



Cristina Torres pidió a los morenistas hacer equipo. “Sé que ustedes encontraron una puerta cerrada en su partido, les digo que conmigo van a encontrar una puerta abierta porque nos hemos demostrado que haciendo equipo con la gente se pueden hacer las obras y acciones que se necesitan en el municipio”, añadió.



En el evento estuvieron presentes también Eloisa Leal, ex encargada estatal de Finanzas de Morena; Miriam Aznar, ex secretaria de Comité municipal de Morena; Rosa María Guadarrama Corona, ex presidenta del Comité municipal en Playa del Carmen; y militantes del partido como José María Sosa García y César Calderón.