Ciclistas de Cancún alistan rodada en memoria de sus colegas asesinados

Ciclistas de Cancún, familiares y amigos han convocado a una rodada masiva, a realizarse el próximo viernes, en memoria de José Vicente Pérez y Rosendo Ibáñez, ciclistas desaparecidos desde el pasado domingo 04 de agosto y hallados asesinados tres semanas después.

Margarita Pérez Concha, esposa de José Vicente Pérez, detalló que la rodada partirá desde el Parque de las Palapas, el viernes a las 20:30 horas y finalizará en el cementerio los Olivos, en donde los restos de ambos deportistas fueron sepultados.

Si bien esta manifestación pacífica está enfocada a ciclistas, pues ese era el deporte que amaba su esposo, Pérez Concha añadió que también participarán motociclistas que se han sumado a la causa, además de personas que realizarán el recorrido a pie.

"Queremos que sean en su mayoría ciclistas por el hecho de que a él le gustaba y amaba este deporte, pero también él estaba muy apegado a mucha gente motociclista y también los motociclistas están invitados. Igual muchos no tienen moto o bicicleta y nos van a ir como escoltando", detalló la viuda.

Todos los participantes vestirán de blanco y algunos otros portarán veladoras en su manos, pues de acuerdo con Margarita, esta también será una forma de manifestación pacífica, para exigir una disminución a los índices de violencia que se viven en el municipio.

Llama víctima de desaparición forzada a ser empáticos

Por otro lado, la viuda de José Vicente Pérez hizo un llamado a todas aquellas personas que se han mostrado indolentes ante la ola de asesinatos que se viven en el municipio, pues nadie está exento de que algo así le suceda.

“Nunca pensé que a mí la delincuencia o algo tan feo como lo que le pasó a mi esposo me tocara porque igual lo mismo pensaba, que a mí no me iba a pasar nada y que todos los demás se lo buscaban. Ahora yo lo que les digo que nunca, nunca piensen que van a ser intocables o nunca les va a pasar nada. Mi esposo no merecía esto”, expuso.