Cibercafés con aroma de sexo: lugares de encuentros sexuales

Adaptados como cibercafés, hay en el centro de Cancún algunos negocios que funcionan como sitios de encuentros sexuales. Son clandestinos, pero las personas que los frecuentan saben exactamente dónde están y cómo funcionan.

Entran, piden una computadora, el dependiente se las asigna y empieza a correr el tiempo.

Menos de 50 pesos la hora en una cabina que, efectivamente tiene computadora, escritorio y silla, pero que en realidad sirve para estar con alguien, una pareja momentánea para una sesión rápida de sexo.

En Cancún están dispersos por las avenidas Uxmal, Tulum y Cobá. A veces se anuncian a través de las redes sociales o de boca en boca y la comunidad gay es la que más los frecuenta, aunque también asisten personas heterosexuales que buscan un poco de distracción.

Las cabinas, generalmente oscuras, están una al lado de la otra y están separadas por una pared delgada de madera, vidrio o cancelería que tienen orificios. En el argot gay se les llama “Glory hole”. El agujero de la gloria suele ser la primera interacción de un cliente con el de junto.

“Solamente llegas y pides tu cabina y te dan una ficha con tu número y pasas, te acomodas, y sales a ver quiénes están y, si le gustas a uno y tú también le gustas, pasan a la cabina y allí tienen relaciones sexuales”, dice Rodolfo, un usuario frecuente de las cabinas oscuras de los cibercafés.

Él iba incluso antes de cumplir la mayoría de edad. Dice que se veía más grande y que no le han pedido nunca la identificación oficial. Para él, son los lugares favoritos para tener encuentros porque afirma sentirse seguro.

De hecho, ya sabe en qué días de la semana puede encontrar un tipo específico de personas con las que puede tener sexo y que sean de su completo agrado.

“Normalmente me gusta ir los fines de semana, que es cuando más gente hay, pero por ejemplo los sábados si vas al ciber que está sobre la Uxmal te puedes encontrar a los albañiles que van saliendo de su jornada y los domingos a los que no salieron de la ciudad”, dice.

Condones siempre

Así lucen los ciber cafédel sexo

Los cibercafés del centro de la ciudad no sólo ofrecen el servicio de cabinas privadas, sino que algunos vieron en este negocio la posibilidad de expandirse y por esta razón se especializaron y comenzaron a ofrecen a sus clientes condones, poppers, ropa interior o juguetes sexuales para hacer más entretenida la visita.

Las cabinas llevan operando mucho tiempo en Cancún y lo hacen bajo el concepto de cibercafé, registrados así ante las autoridades municipales.

“En estos lugares entra quien quiere hacer algo, alguien que ya viene con la intención de obtener un encuentro. Aquí depende del criterio de cada quién y si está dispuesto a hacer ciertas cosas, tampoco nadie te obliga y hay un código que no se dice, pero se respeta: si alguien no te agrada o no quieres, cierras la puerta y estarás seguro”, dice Rodolfo.

En estos sitios de encuentros sexuales es común que los horarios sean expandidos desde la mañana hasta muy altas horas de la noche, incluso hay cibercafés que funcionan las 24 horas del día y muchas personas concluyen sus noches de fiestas en estos espacios.

En redes sociales se puede observar que estos negocios han tenido tanto éxito que se han mudado incluso a las regiones de Cancún, siendo la Región 95 y Paseos del Mar, los que ya cuentan con sus cibercafés de encuentros sexuales.

Son sitios seguros para la comunidad

psicólogo Josué Colorado Herrera

El psicólogo Josué Colorado Herrera, coordinador de Jornadas de Salud de Círculo Social Igualitario A.C., afirma que las cabinas oscuras de los cibercafés son espacios seguros y cuentan con campañas de salud que promueven las prácticas sexuales seguras.

“Hace varios años atrás, Censida tenía estas estrategias en donde había estas actividades de abordaje donde acudían estas poblaciones. El hecho de que alguien pudiera acudir a una cabina o a un lugar de encuentro, ya sea algún vapor o algún cine o en el caso de las cabinas, no es una invitación a que una persona vaya a tener relaciones sexuales y menos que la personas deba estar en riesgo”, asegura.

Colorado dice que a las cabinas pueden acudir muchas personas y no necesariamente tendrán relaciones sexuales.

“Hoy por hoy, muchas personas de la diversidad sexual ven mucho más seguro poder ir a estos lugares porque antes cuando conocías a una persona y la citabas o la veías en tu casa, podrías correr el riesgo de que te pasara algo o te expones, ahora es más seguro poder ir a cualquier lugar donde pueda haber esa parte de la interacción, en un lugar más seguro”, reitera.

Las campañas de prevención llegan a la mayoría de estos negocios, debido a que son puntos de amplia concurrencia de la comunidad y es más efectivo que colocar pancartas con especificaciones e información.

“En la mayoría de estos establecimientos me dan información sobre salud sexual y adónde poder acudir en caso necesario y muchos de estos sitios reglan kits de prevención”, explica.

“A veces, por ejemplo, tiene un mayor impacto dar información de salud sexual en estos lugares de encuentros”.

El experto lamenta que ahora exista mucho estigma sobre estos lugares de encuentro, que son completamente seguros.

“Hay mucho estigma y mucho prejuicio. Yo puedo ir a donde estén estas cabinas y obviamente al momento de estar dentro yo soy libre de poder ver y hacer lo que quiera, pero eso no quiere decir que yo vaya a tener relaciones sexuales con alguien”.

En Mérida llevan más de 5 años

En Mérida, los espacios de encuentros sexuales operan desde la ilegalidad bajo fachadas de otro tipo de giros comerciales.

Muñeca Aguilar Martínez, activista a favor de los derechos de la comunidad trans en Yucatán, comentó que este tipo de establecimientos lleva más de cinco años existiendo en la capital.

Indicó que principalmente se trata de cibercafés con cabinas, cuyo servicio se prolonga durante las 24 horas del día, así como hostales y tiendas de artículos sexuales que están abiertas a los encuentros de tipo sexual durante determinadas horas del día.

Sobre los cibercafés, señaló que son menos de diez y todos ellos se encuentran dentro del primer cuadro de la ciudad. Ofrecen Internet por horas, en cuartos con cabinas privadas, pero adentro se practica la masturbación, el sexo oral e incluso sexo en pareja o grupal.

La activista agregó que estos espacios no están regulados por ninguna institución de salud, debido a que no declaran estas prácticas sexuales como parte de sus actividades comerciales habituales, sino que lo toman como asuntos que suceden desde la privacidad de cada cliente.

Recalcó que lo más preocupante del caso no es la inseguridad que puedan correr jóvenes de la comunidad LGBT+, que van a encontrarse en su mayoría con hombres adultos, sino el riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.

Por lo anterior, hizo un llamado a los administradores y dueños de este tipo de establecimientos a que concienticen a los usuarios sobre los peligros de los encuentros sexuales de tipo casual, así como suministrar condones de forma gratuita o con cuota de recuperación.

