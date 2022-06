Chuingu Amiga supera la depresión en Cancún con apoyo de su familia, casi muere

La influencer Sujin Kim, mejor conocida en las redes sociales de México como Chingu Amiga estuvo a punto de morir en Corea hace un mes, esto debido a la depresión y presión social que sentía en su país natal. Hace una semana y debido a la gravedad de sus dolencias decidió volver al país y actualmente se encuentra en Cancún y Riviera Maya.

“Amigos cada día estoy empeorando no tengo nada de energía en todo el día y como ni puedo comer me estoy inyectando diario por eso las venas están muy lastimadas por tanta inyección, creemos que es por presión de Corea, por eso decidí regresar a México más temprano de lo que planeaba, estuvo difícil separarme de mi familia”, dijo Chingu Amiga en sus redes.

Actualmente Sujin Kim se encuentra en Cancún y la Riviera Maya y su mamá y su hermana decidieron acompañarla en este viaje de recuperación después de pasar por el evento que casi le arranca la vida en Corea del sur de donde es originaria. En Corea del sur es común que la presión social cause problemas de sueño, estrés y suicidio. Se conoce como el síndrome de Burn Out.

Chuingu Amiga supera la depresión en Cancún

Actualmente Sujin Kim se encuentra en Cancún y la Riviera Maya y su mamá y su hermana decidieron acompañarla

“Cada vez que llegó a Corea me siento fea. Me tardé un año para poder quitar el filtro y enfrentar como soy me tardé un buen rato porque aquí me siento muy muy fea y si quitó el filtro escriben comentarios de que soy fea. Aquí en México me tardé para quitar el filtro y no pude continuar y terminé la transmisión, más tarde me puse a revisar los comentarios y ninguno mencionó algo de mi cara”, dijo Sujin.

En 2016 la Chingu Amiga sufrió del trastorno de Burn Out y esa fue la principal causa de venir a visitar México pero la cultura de este país y sobre todo la gente y el cariño que le dieron le hicieron quedarse a vivir por un tiempo hasta que extrañó a su familia y regresó a Corea.

Actualmente la popular Tiktoker está de vacaciones en el Caribe Mexicano en donde se la ha pasado de maravilla en Xcaret y está comiendo mango y mucha fruta y se le ve con mucho ánimo de vivir, su mamá y su hermana están felices por tomar jugo de naranja real y ver muchos árboles.

