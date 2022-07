Christo Vela quiere escribir su propia historia en el fútbol mexicano

Realizó su debút hace apenas unas semanas con el Cancún FC en la Liga de Expansión MX y su presentación no pudo ser mejor, pues Christo Vela marcó en su primer partido ante los Pumas Tabasco, acaparando los reflectores del medio futbolístico en México debido a su relación familiar con con los canteranos de Chivas, Carlos y Alejandro Vela, tío y padre respectivamente.

Tras su gran debut, Christo fue entrevistado por ESPN y recalcó que no le gustan las comparaciones con su tío, Carlos Vela, pues él está enfocado en escribir su propia historia en el Futbol Mexicano.

Durante su paso por las inferiores de Chivas al igual que su padre y tío, Christo probó suerte en los equipos juveniles de Cruz Azul y Necaxa, siendo en la máquina celeste su origen desde las infantiles.

Christo Vela quiere destacar en el fútbol mexicano

Christo probó suerte en los equipos juveniles de Cruz Azul y Necaxa

Con apenas 17 años, Christo Vela dijo que sueña en grande y lo impulsa mucho su actuación de hace una semana, en el arranque del Apertura 2022 en la Liga de Expansión, dónde saltó como titular y metió un gol.

"Pasó todo muy rápido; cuando metí el gol, no me lo esperaba, la verdad. Tampoco esperaba iniciar ese partido... Fue muy bonito, porque ayudó al equipo a sacar los tres puntos".

Cuestionado sobre su futuro en el fútbol mexicano y sus metas, aseguró que quisiera jugar, algún día, en Europa, y también vestir el uniforme de la Selección Mexicana.

El sobrino de Carlos Vela, recién debutó con el Cancún FC

Christo Vela aseguró que quisiera jugar, algún día, en Europa

"Me gustaría jugar en Europa, con selección; consolidarme en Europa, jugar un Mundial, jugar Champions, jugar todo. Ese es mi mayor objetivo ", dijo.

Por otro lado, aseguró que no buscar figurar en los medios, o en las redes sociales, "Los reflectores no me gustan mucho, la verdad, sino yo quedarme tranquilo y estar bien con mi equipo, con mi familia, con todo eso".

Aunque en este sentido Christo se asemeja a su tío Carlos, asegura que no quiere compararse con el exseleccionado nacional

"Yo no me comparo con él, ni con mi papá, pues mi carrera va a ser lo que yo haga, va a ser mi propia carrera, no la de ellos. Yo estoy enfocado en lo mío y no me comparo ni con él, ni con mi papá... Sé que eso va a estar siempre, pero si Dios quiera y debute, pienso hacer mi propia carrera y tratar que no me afecten esas comparaciones".

