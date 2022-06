Christian Nodal contra J Balvin ¿A quién apoyas?

Hace unas horas las estrellas de la música latina Christian Nodal y J Balvin entraron en una disputa en redes sociales en donde se han dicho de cosas, se han atacado uno contra otro y han puesto en marcha su creatividad para poder salir vencedores de esta nueva controversia de personalidades de la música internacional.

Controversia

Todo inició cuando J Balvin subió un post a Instagram en donde señaló que Christian Nodal se parecía a él y preguntó cuál era la diferencia, esto por el nuevo look que actualmente usa el intérprete de Adiós Amor, pero con el que ha sido objeto de burlas desde hace unos días. Éste no tardó en contestar y en cuestión de minutos subió una historia con una fuerte respuesta.

En el mensaje decía: “Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, arremetió el sonorense al colombiano.



Posteriormente José Balvin contestó con un nuevo video en donde se le ve con la cara con un filtro de tatuaje que decía Belinda y señaló que se “ve linda”, recordando de esta forma que Christian recientemente canceló su compromiso con la reina del pop latino.



Nodal subió un video con la canción Esto Lo Hago Pa’ Divertirme. Balvin contestó que “Ya no más”, que era nada más para divertirse y que estaba bromeando. A este punto Christian enfurecido contestó “Miren mi gente el compa no amaneció bromista, amaneció sin tomar sus pastillas por qué no andaba coherente que el carbón tiene un documental hablando de la paz de la salud mental de vibras y de energías pero en su cuenta donde tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí. Donde claramente me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”, dijo Nodal

Balvin se burló de Christian y refirió que no llegaba a sus conciertos puntuales, entre otras cosas.



El oriundo de Sonora se fue al cuello del colombiano señalando que escribiría una canción en donde le tiraría al intérprete de Mi gente, Balvín dijo que espera que tenga éxito esa tiradera ya que según eso “les funciona”, haciendo referencia a Residente que se metió a la controversia para apoyar al mexicano.

Reacciones de Famosos:

Residente: posteó videos de gorras con la marca de Residente con el tema de Christian Nodal, Limón Con Sal, en referencia al ataque mediático que hizo en contra de J Balvin hace unos meses y que le quitó credibilidad al artista colombiano.



Belinda: subió una imagen de ella misma con un arcoíris el cual representa a J Balvin en su álbum colores

Maluma: Subió un video haciendo burla de los ataques o tiraderas que surgen, diciendo que tiene ganas de hacer una. Nunca se ha hablado mal de otro artista y siempre está al margen de todo.

Radiografía de los artistas:

Christian Nodal / Mexicano



Estatura: 1.70 m

Edad: 23 años

Cumpleaños: 11 de enero de 1999

Signo zodiacal: Capricornio

Tatuajes: 25 a la vista

Música

Género: Regional Mexicano/Urbano

Canción que lo proyectó: Adiós Amor

Canción más escuchada: Adiós Amor 414 millones de reproducciones en Spotify

Video más reproducido: Adiós Amor 1.2 billones en YouTube

Colaboración más importante: Botella Tras Botella con Gera Mx

Oyentes mensuales en Spotify: 16 Millones

Grammys: 0

Grammys Latinos: 3

Controversias: Relación con Belinda/ No asistir a sus conciertos a tiempo/ Alcoholismo/ Truene con Belinda/ Separación con su disquera

J Balvin / Colombiano



Estatura: 1.70 m

Edad: 37 años

Cumpleaños: 7 de mayo de 1985

Signo zodiacal: Tauro

Tatuajes: 40 a la vista

Música

Género: Urbano/Reggaetón

Canción que lo proyectó: Ginza

Canción más escuchada: Mi Gente

Video más reproducido: Mi Gente 3 billones en YouTube

Colaboración más importante: La Canción con Bad Bunny

Oyentes mensuales en Spotify: 53 millones

Grammys: 0

Grammys Latinos: 5

Controversias: Críticas a Shakira/ Traicionar a Juanes/ Pique con Residente/ Incluir a dos modelos de piel morena en cuatro patas y con cadenas en un video musical

