Chofer que salvó a “Mi pobre angelito” de Cancún podría perder su empleo

Si en vez de haber llevado al niño hasta la puerta de su hotel hubiese llamado a las autoridades, la historia sería totalmente diferente, dijo Julio César, el operador de Autocar quien ahora es víctima de la familia de Pepe (Mi pobre angelito de Cancún), quienes han amenazado con llevar el caso a los tribunales.

“A pesar de lo que estoy pasando, no se me quitan las ganas de hacer las cosas bien pero ahora haré lo que indique la ley, hice lo que creí correcto en el momento pero en verdad a lo mejor era más acertada la forma de entregar al niño a la policía o al DIF”, dijo Julio César.

Esta respuesta surge después de que Ofelia, la Mamá de Pepe, hiciera señalamientos en los que advierte que se está asesorando legalmente para demandar a Julio César, quien irónicamente fue el chofer de una unidad de transporte que le devolvió a la señora su niño sano y salvo después de que ella lo olvidó en dicha unidad.

El argumento de la señora es que expuso la imagen de su hijo de manera global lo que le ha provocado señalamientos a ella en la escuela del menor.

Nunca había sido viral

Julio César es un adulto joven, con familia y un trabajo en donde maneja un camión, casi siempre está “chambeado” y en su tiempo libre sale con su familia, no es una figura pública y sus publicaciones nunca habían sido virales.

“Nunca había sido viral, mis publicaciones generalmente son para mis contactos que prácticamente son mi familia y amigos cercanos. Recuerdo que una vez hice una publicación de un meme que generó 50 likes, ese fue mi máximo. Pero con la publicación del niño, que por cierto borré hace mucho, se compartió cerca de 30 mil veces en un periodo rápido de tiempo, no lo pude parar pues cuando eliminé la publicación ya muchos medios habían retomado mi foto”, dijo.

En cuestión de horas la imagen llegó hasta el colegio de Pepe y los directivos de la escuela hicieron preguntas a la señora Ofelia respecto a lo qué pasó y los comentarios que se han escrito han sido crueles, esa es la razón del enojo y que ahora quiera demandar al chofer.

“Cada que da una entrevista ella se hace más viral”, dijo Julio César pues también asegura que las versiones de la mujer pueden perjudicarlo a él porque no son ciertas.

“Puede afectarme que la mamá del niño diga más cosas que no sean ciertas, afortunadamente Autocar es una empresa seria y no me han hecho o dicho algo desfavorable”, dijo el afectado.

A pesar de la presión con la que ha vivido los últimos días por parte de la familia de Acapulco, Julio César señala que no se le han quitado las ganas de hacer las cosas bien, sin embargo ahora pensará en hacerlo de la forma legal y con apoyo de las autoridades, por lo que señaló que lo mejor habría sido entregar al niño al DIF o a la Policía, pero esto hubiese arruinado las vacaciones de la familia que hoy quiere demandarlo a él.

El joven padre de familia nunca ha dejado olvidada a su hija en el transporte público ni en ninguna otra parte porque son muy apegados, a pesar de eso el joven no criticó a Ofelia, la madre de “Mi pobre angelito”, y hasta señaló que pudo no haber sido la culpa de ella el dejar al niño en el autobús.

Lo que también señaló es que Pepe pudo haber corrido con menos suerte y haber sido bajado del autobús por algún usuario con malas intenciones.

Se cae la versión de la madre

Julio César aclaró que el recepcionista de la historia en realidad no fue el que contactó a las unidades de transporte.

Según Julio César cuando se percató que el niño estaba solo y lo pasó para adelante, llamó al hotel, pudo hacerlo debido a que recordó donde dejó a los padres y además el niño tenía una pulsera de acceso con el logotipo del hotel. Por esta razón Julio César desde su teléfono cuadró la entrega del menor en 35 minutos.

Julio César está temeroso de que la señora diga mentiras que lo perjudiquen en su trabajo y más porque sus intenciones desde el principio fueron ayudar, sin embargo el poder del internet fue demasiado rápido. Nunca quiso ser el héroe de la historia y mucho menos ha lucrado con la foto del menor como la señora asegura.

