Chofer de combi en Cancún arremete contra pasajeros y no los lleva a su destino

A través de un video que fue difundido en redes sociales por el usuario Sergio Martinez Tuz, denunció a un operador de una combi en Cancún por negarse a brindar el servicio de transporte público de manera completa y actuar agresivamente, donde el conductor se excusó qué, porque es domingo no llega hasta la ruta que marca su unidad, por lo que bajó a los pasajeros.

De acuerdo a la publicación que hizo el usuario de Facebook antes mencionado, el joven que estaba conduciendo el vehículo tipo urvan se identificó bajo el nombre de Alejandro, quien no quiso llegar hasta la ruta que dice al frente de su unidad, la 97-99, incluso el demandante exhibió el número económico, el cual es 039.

El operador de la combi bajó a sus pasajeros

“El trayecto de la ruta debe de llegar hasta residencial Aqua a lo cual nos bajó en Jardines del Sur 4 argumentando que los domingos no dan servicio hasta a dicho lugar antes mencionado, se le cuestionó en donde estaba escrito o algún documento en el cual diera por visto bueno su comentario de no proporcionar el servicio”, escribió en su perfil de Facebook.

Es de mencionar que, con él afectado, quien grabó el video, estaba otro hombre reclamando lo mismo que el primero, que los llevara hasta su destino y que debería respetar la ruta, sin embargo al operador no le importó y decidió bajarlos de su vehículo, al grado de decirles que tomen mejor un taxi.

Piden sanción de autoridades contra operadores

“Al final solo nos bajó de la combi (nos devolvió el dinero del pasaje) y se fue como si nada, cabe mencionar que nunca comentó que no llegaría hasta la base por que de haber sabido, no me subía”, concluyó el texto que publicó el usuario Sergio Martinez Tuz; a raíz de esto los comentarios comenzaron a surgir.

Por último, cabe recalcar que estos casos son muy comunes en Cancún, así como las diversas denuncias en redes sociales, con el fin de hacer un llamado a las autoridades correspondientes, como el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Instituto de Movilidad para que pongan orden a estos conductores que ofrecen el servicio colectivo.

