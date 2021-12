Chocan Morena y PVEM en Cancún

El Partido Verde, con el consentimiento de la alcaldesa Mara Lezama, se ha adueñado de la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Benito Juárez, y ha convertido a esa área en un botín para operar políticamente en Cancún.

El caso más reciente fue del intento de albazo en la Dirección de Salud Pública municipal, donde el PVEM, a través de Francisco “Frank” Mendiola José, pretende mantenerse operando sus negocios político-electorales.

Trabajadores del área de Salud Pública comentaron a La Verdad Noticias que Mendiola José llegó el jueves a la oficina de Salud Pública a presentarse como el nuevo director municipal, sin tener el nombramiento oficial.

“Llegó haciendo movimientos de personal y acomodando las cosas, diciendo que fue nombrado por la presidente Mara Lezama”, denunció una persona que trabaja en el área de Salud Pública, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

Señalan al PVEM

El “agandalle” político de Mendiola obligó a que ayer, la secretaria de Desarrollo Social de Cancún, Maricruz Carillo Orozco, y su asesor, Francisco Antonio Colín, salieran a denunciar públicamente pero sin nombrarlo, a su aliado, el Partido Verde, de usar esa dependencia para su operación política y los intereses de su partido, pero no de la ciudadanía ni de la 4T.

“No lo digo yo, lo dicen los hechos, lo dicen las evidencias, ahí está, eso sí tenemos que frenarlo, que no sean las instituciones botín o ser utilizadas para cuestiones electorales, eso sí tenemos que ser claros.

“Hemos encontrado que (Desarrollo Social) solamente es un trampolín político, no cumplen con las funciones que fue creado; por lo tanto, el objeto no de desarrollo social es un mayor desarrollo social, no solo para formar estructura”, acusó Colín.

Colín lanzó un llamado a los funcionarios del PVEM a seguir los preceptos del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hago un llamado enérgico, en este caso a nuestros aliados políticos, que se deben conducir de acuerdo a lo establecido de la 4T.

“Ellos (el PVEM) de alguna manera han estado al frente de esta secretaría durante dos administraciones, en la actualidad igual, siguen estando en los puestos donde se toman decisiones y si se dan cuenta, es la única secretaria que fue asignada a un partido que aportó 85 mil votos a esta nueva administración”, cuestionó.

Abusos y negocios

La Verdad Noticias ha publicado que desde hace más de tres años, los trabajadores del área de Salud Pública y del Centro de Control Animal han señalado a militantes y funcionarios ligados al PVEM de utiliza el área de Desarrollo Social como botín político y para pago de favores.

Incluso este medio ha difundo la manera en que la médico encargada del CCA cobra por servicios que son gratuitos y no , colocando en las áreas a persona sin la capacidad ni el perfil para asumir esas funciones, espacios que han sido usados para hacer negocios con servicios como el del Centro de Control Animal.

Inician Investigaciones

La secretaria Maricruz Carrillo Orozco anunció que separará del cargo a funcionarios que han sido denunciados por abusar de los trabajadores, y agregó que existen al menos 20 denuncias de los mismos que han sido maltratados o abusados laboralmente por directivos de quienes no quiso revelar los nombres.

“Hemos detectado que sí hay situaciones de personas que tienen una jerarquía y donde abusan de esta con respecto a los compañeros, y que vamos a proceder; vamos a presentar las denuncias pertinentes ante las autoridades correspondientes, y vamos a separar del cargo a las personas mientras dura la investigación”, anunció Carrillo Orozco.

Ante ello, agregó que tiene propuesto que Joaquín Barajas está propuesto para repetir en el cargo de Director de Salud Pública, además de María Felicitas para Educación, y confió en tener respaldo para que sean designados estos funcionarios, que atienden más los principios de la 4T.

