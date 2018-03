ARIEL VELÁZQUEZ / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Chetumal está en la ruina gracias al alcalde Abuxapqui El descontento social crece entre los ha¬bitantes de Chetumal, luego de conocerse que van 12 denuncias por malversación de fondos y otros ilícitos perpetrados por el anterior edil, Eduardo Espinosa Abuxapqui, quien se mantiene impune y quien les dejó una deuda de más de 440 millones de pesos. Y es que el actual edil de Othón Pompeyo Blanco, Luis Torres Llanes la calificó como “una deuda impagable”. Es lo que se heredó, expuso, “ya que no solo existe un millonario pasivo con proveedores, sino también hay un déficit más de cinco millones de pesos por pagar en retenciones de IMSS y FOVISSSTE que se descontaron a los burócratas y nunca se pagaron”. Al cumplirse un año de que tomó pose¬sión en la capital del estado, aún sigue el rosario de denuncias contra el ex alcalde y colaboradores, toda vez que trataron por todos los medios de no dejar “rastros”, sin embargo fue imposible por los acreedores y lo burdo e impune de su actuar, según las pruebas presentadas ante la Fiscalía estatal. Torres Llanes añadió que su antecesor dejó más de 100 millones de pesos en deu¬das con proveedores, que incluyen una gran parte por arrendamiento de inmuebles, los cuales pese a que se tenían programados los pagos, se destinaron esos recursos a otros rubros, además de un adeudo con Diconsa por despensas adquiridas y no pagadas. El munícipe refirió que estará envió una solicitud para aprobación del Congreso del Estado, ya que su gobierno pretende firmar un convenio de pago con el IMSS y FO¬VISSSTE, pero el tiempo rebasa su periodo de gobierno por lo que requiere la aproba¬ción de los integrantes de la XV Legislatura. Por último, apuntó que la cadena de denuncias penales contra el ex alcalde y un grupo de sus funcionarios está en manos de la Fiscalía estatal para que respondan por estos daños a las arcas municipales y espe¬ra que la dependencia proceda contra ellos y exija la recuperación de esos recursos que se llevaron.

Robo indiscriminado

Negra historia

Adeudos millonarios

Últimas denuncias

Te puede interesar

Cabe resaltar que cuando fue candidato del PRI a la alcaldía –cargo que ostenta por segunda ocasión- el 22 de mayo de 2013, Eduardo Espinosa se comprometió ante la opinión pública y medios de comunicación a no contratar más deuda. “No habrá más contratación de deuda, tendremos un manejo eficiente de los recur¬sos existentes; integraremos una bolsa espe-cial de recursos para atender emergencias, como posibles fenómenos meteorológicos”, dijo el abanderado tricolor en ese entonces. Sin embargo una vez que fue electo, comprometió por un periodo de cuando me¬nos veinte años el 60 por ciento del presu-puesto municipal correspondiente al Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fo¬mento Municipal del Municipio, dejándolo técnicamente quebrado.Su carrera la fincó desde hace más de tres sexenios, sacando provecho de las coyun¬turas políticas del momento. En el periodo 2002-2005 fue alcalde, posteriormente el ex gobernador Félix González Canto lo nom¬bró secretario general de Gobierno. Fue legislador federal de 2006 a 2009, luego re¬presentante de la zona norte del Gobierno del estado y en 2011-2013 ser diputado local plurinominal y se hizo cargo de la Gran Co¬misión del Congreso, donde aspiró a ser can¬didato a gobernador, obteniendo otra vez la alcaldía de 2013-2016, como “premio de consolación. Todo lo anterior le hizo amasar una gran fortuna, lo cual es una contradicción, porque si se sumaran sus ingresos a lo largo de esos 20 años de carrera política, no le alcanzaría para justificar su gran poder económico. Conforme a las autoridades tiene más de 20 propiedades en Chetumal y Bacalar, va¬luadas en casi 60 millones de pesos y aun¬que para justificar lo anterior asegura que ha sido producto de su trabajo, no es explicable matemáticamente, según las pesquisas de la Fiscalía. En su último cargo como presidente mu¬nicipal, recibió una remuneración de 61 mil 432 pesos; esto es Abuxapqui percibió anual¬mente hasta 2016, 737 mil 184 pesos; es decir, durante su gestión de tres años, acumulará un ingreso de 2 millones 211 mil 552 pesos. Cantidad similar a la que obtuvo durante su primera gestión como munícipe, en el perio¬do 2002-2005, con valores actualizados, en¬tonces no se explica cómo tiene dicha fortu¬na valuada en decenas de millones de pesos, precisaron autoridades. En su periodo como diputado y presiden¬te de la Gran Comisión de la XIII Legislatura Local, ganó mensualmente 54 mil 865 pesos ( 658 mil 380 pesos anuales), es decir un mi¬llón 975 mil 40 pesos en total. También como legislador ganó en el periodo 2006 -2009, en promedio 152 mil 303 pesos al mes, de los cuales 77 mil 745 correspondían a la Dieta Mensual, 45 mil 786 para Asistencia Legis¬lativa y 28 mil 772 a la Atención Ciudadana. Así, en este periodo de tres años, percibió casi cinco millones de pesos.Por si fuera poco como edil de Othón P. Blanco, firmó un contrato de deuda por 320 millones de pesos con una cobertura finan¬ciera que garantiza el pago del crédito y los intereses, dejando a la comuna sin presu¬puesto para obras y otros pagos. La Secretaría de Hacienda informó que el municipio registraba una deuda de 455.8 mpd, pero con el nuevo crédito la deuda to¬tal sumó 520 millones de pesos, para colo¬carse como la tercera deuda municipal de Quintana Roo.Hace un par de semanas se presentó la 12ª denuncia de carácter penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en su contra. La realizó el área jurídica del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, por el delito de peculado y uso de documentos falsos. La denuncia, presentada por la síndico municipal, Marcela Rojas López y el contra¬lor municipal, Miguel Palomo Tuyuc, quedó asentada en la carpeta de investigación nú¬mero FGE/QR/OPB/09/4665/2017. La denuncia en contra del ex edil está relacionada con el delito de enriquecimiento ilícito por aproximadamente 12 millones de pesos y la del ex encargado de las finanzas othonenses por peculado por alrededor de cuatro millones y medio de pesos. La síndico municipal, Marcela Rojas López, dijo que esta denuncia es por una afectación de cerca de 13 millones 600 mil pesos, por una afectación hacia los ciudada¬nos por parte del ramo rural.