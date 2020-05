Chetumal; Mujer impide la cremación de su esposo, murió de COVID-19

Una mujer de nombre Evarista, quien vive en uno de los poblados de Chetumal, no quiere que cremen a su marido, sin antes ver las pruebas de que murió de COVID-19, por lo que está haciendo todo lo posible para las autoridades le hagan caso, pues ella afirma que no le quieren entregar o mostrar el motivo de la muerte de su esposo, además de que denuncia que los médicos la están presionando para que firme.

La dama relató que su pareja, alrededor de la 1:10 horas del miércoles, comenzó a sentirse mal, no podía respirar, sin embargo afirmó que él no sintió ningún sintoma del coronavirus, no tenía tos, ni fiebre, ni mucho menos dolor de cabeza, por eso es que pide las pruebas para que ella tome una decisión de cremarlo o no.

“Mi esposo quedó mal por la hipoglucemia que padecía, pero no le dolía nada, solo dijo que le faltaba aire para respirar, no estaba bombeando la sangre bien y por ello necesitaban llevárselo con urgencia para que lo estabilicen”, dijo la mujer mientras lloraba por el fallecimiento de su marido y por la presión de firmar.

La afectada, mencionó que cuando lo trajeron al Hospital General de Chetumal, desde la comunidad San Pedro Peralta, no lo quisieron atender, ningún médico y enfermero se acercaban, señaló que lo único que le hicieron fue tomar su pulso, pero ya era demasiado tarde, ya había muerto.

De acuerdo a la viuda, ella se enteró que lo iban a cremar un día después de su muerte, pues según las autoridades de la Secretaría de Salud y del hospital general de Chetumal, afirmaron que las pruebas arrojaron que tenía COVID-19 y que además de eso murió, sin embargo la mujer afirma que nunca presentó síntomas del virus.

Hasta el momento se sabe que no le han mostrado el cuerpo, ni mucho menos las pruebas donde dio positivo al coronavirus; hay que destacar que las autoridades realizan la cremación de los cuerpos, cuando el occiso murió por el virus antes mencionado, esto para pulverizar y no se propague por la ciudad.