Chetumal; Ingresa al ISSSTE por problemas gástricos y se contagia de COVID-19

Un hombre de la tercera edad es presuntamente víctima de la negligencia médica en el ISSSTE del municipio de Othón P. Blanco, Chetumal, luego de que a sus familiares les avisaron que el paciente tiene COVID-19, sin embargo él hombre no ingresó por ese virus, sino por problemas gástricos y ahora resulta que tiene coronavirus.

De acuerdo a los familiares, el hombre de 71 años de nombre Carlos Torres Brambilla, ingresó al ISSSTE el pasado 18 de mayo de 2020 por un sangrado de tubo digestivo bajo, motivo que tuvo que ser internado, pero pasaron los días y los médicos le detectaron que tenía COVID-19, por lo que ahora la familia acusa a la clínica de negligencia médica.

Los allegados del paciente afirman que Carlos Torres Brambilla, estaba en el área de COVID-19 y no apartado, pues a sus costados tenía a personas contagiadas de este virus, por lo que afirman que él se contagió de esta manera, además de que a ninguno de sus familiares se le detectó síntomas de este virus.

Acusan al ISSSTE de Chetumal por negligencia médica

Por este motivo es que le enviaron una carta a Emmanuel Ángel Gutiérrez García, director de la clínica del ISSSTE en Chetumal con el fin de expresar las inconformidades que el personal médico hacia con el paciente, tales como dejarlo sin comer y ponerlo en el área donde no corresponde, así como una explicación.

“Por este medio me permito manifestar mi molestia y remarcar el poco profesionalismo y negligencia que han mostrado hacia el caso del paciente Carlos Torres Brambilla de 71 años de edad, quien ingresó el día 18 de mayo de 2020 por un sangrado de tubo digestivo bajo; desde el inicio nos dijeron que el ISSSTE no contaba con algunos medicamentos”, decía el comunicado.

Por último, en dicha redacción se habla de la negligencias como dejar en ayunas al paciente, no separar a los contagiados por COVID-19 del resto de los pacientes, no otorgarle los medicamentos necesarios y no notificar el estado de salud.