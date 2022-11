Chef busca rescatar los ingredientes locales de Quintana Roo

Quintana Roo fue la zona en donde se edificó una de las civilizaciones más importantes del mundo: la cultura Maya. Una civilización que demostró ser alimentariamente autosuficiente debido a la cantidad de productos que eran cultivados en la zona. El chef investigador, Juan Manuel Carvajal Sánchez, se encuentra realizando un recetario con el que se busca regresar los productos locales a la gastronomía del estado.

Bajo el nombre “100 Platillos de Rescatando Ingredientes”, el libro de su autoría, presentará un centenar de platillos que pueden ser preparados a partir de los ingredientes que son propiamente cultivados y cosechados en Quintana Roo.

“Lo que queremos presentar es: cómo vamos a aprovechar estos productos y qué es lo que la gente puede hacer con esos productos… que el cancunense sepa aprovechar los productos locales de acuerdo a la temporada de cada uno”, dijo Carvajal.

Hasta el momento ya se han plasmado un poco más de 70 recetas, pues la principal limitante para alcanzar la meta de las 100 recetas, ha sido la periodicidad con la que dan los productos para ser cosechados, por lo que aún no se ha logrado establecer una fecha de lanzamiento.

“Aquí lo complicado es que, además de la identificación de los productos locales, son productos estacionales… Aún estamos en otoño, nos falta cerrar lo que falta de esta temporada además de la temporada de invierno y así poder culminar con el calendario cíclico de los productos locales.

Uva de mar

El chef menciona que entre las recetas que formarán parte de este recetario, está la preparación de mermelada y ates a base de la uva de mar, un producto local que a pesar de ser abundante, ha sido uno de los más olvidados.

“La uva de mar ayuda a tratar las enfermedades venéreas e incluso es bueno como antidiarreico… Hay una cantidad enorme de árboles de este fruto que incluso los podemos ver en la avenida Bonampak, pero es el tipo de cosas que la gente desconoce. Se puede consumir en mermelada, ates e incluso fresca, siempre con una previa desinfección”.

Los productos locales más demandados

El recetario aún no tiene fecha de lanzamiento, pero solo faltan 30 platillos

El trabajo de investigación y recolección de los productos locales, ha permitido la identificación de 200 productos, dentro de los cuales, los que más se consumen en el estado son cuatro Sapotaceaes de Quintana Roo: El zapote negro, el mamey, el chicozapote y el Cayumito. Sin embargo, el cultivo de los cuatro frutos se encuentra en una franca caída.

“Lamentablemente no hay una gastronomía basada en una agricultura sistémica, pues no se cultivan, solo se recolectan y esto ha hecho que los productores dejen a un lado su cosecha y consuman productos de otros estados…”

Con el recetario lo que queremos es que el productor tenga la confianza de producir su producto para incorporarlo al mercado y vuelva a tener la cadena de valor que tienen desde que se cultiva, se cosecha, se comercializa y se consume, agregó Carvajal.

Chef Juan Manuel Carvajal Sánchez

El gastrónomo recalca la importancia por preservar los productos locales, pues su existencia dependen del consumo y uso que se le pueda dar, además de que cuentan con miles de beneficios, mismos que buscará destacar en el recetario.

“Tenemos granos, leguminosas, semillas, frutas, raíces, frutas, tenemos todo para que al igual que los mayas, poder ser alimentariamente autosuficientes…. Es importante no dejar de cuidar lo que es nuestro, he visto muchos países en donde ponen por encima de todos sus productos locales y tu vas como turista y no hay manzanas, no hay peras, solo productos locales.

