En una improvisada reunión vía aplicación Zoom, Laura Arguello, acompañada de un arquitecto reunió alrededor de cien activistas, ambientalistas, arquitectos y ciudadanía en general presentó el proyecto de remodelación de la Quinta Avenida en Playa del Carmen sin embargo no hubo la información necesaria para responder a las preguntas de los playenses respecto a temas torales como la licitación, las visibles limitaciones del proyecto de Laura Beristain así como los costos.

Playa del Carmen se merece un trato digno, dijo Lupita de la Rosa, directora del grupo ambientalista Moce Yax Kuxtal, quiene escribió en la red social Facebook que en días pasados solicitadon hacer una consulta pública sobre el proyecto de Remodelación del Parque Fundadores y la Quinta Avenida en Playa del Carmen, por lo que en respuesta recibieron una invitación a participar en una reunión vía Zoom que se trasmitiría en vivo, por medio de la página del face de la Dirección de Medio Ambiente.

Chamaqueó Beristain a playenses con remodelación de la Quinta.

Pero a última hora, cambiaron cuatro veces el identificador de la reunión y se empezó a trasmitir en la página del ayuntamiento. "A pesar de ello la gente se integraba a las reuniones, por el interés en el tema, en todas las veces llegó a su número máximo de 100 participantes. Ambientalistas, biólogos, abogados, arquitectos, ingenieros y ciudadanos interesados en conocer el proyecto", escribió la activista.

Más preguntas que respuestas en proyecto de Beristain

En una evaluación de la reunión de las autoridades, a la que por supuesto no estuvo presente Laura Beristain, el resultado de la reunión fue: La gente pidió número de licitación y no la hubo. Respecto a conocer todo el proyecto en su totalidad, para poder hacer aportaciones técnicas, en cuestión de medio ambiente, Bio climáticas y urbanas, tampoco existió tal documento.

Durante la reunión destacó el tema del drenaje y que actualmente está rebasado en su capacidad de carga, pues cuando llueve se rebosa y las aguas del mismo van a parar al mar, cuestionamiento al que las autoridades respondieron que deberán ser los comerciantes quienes deberán pagar su conexión al sistema del drenaje.

"La otra que nos enteramos que algunos locales comerciales en la 5ta av y calles aledañas, no están conectados al drenaje. Como??? Y la respuesta ante ello es que hay que hacerlos que tomen conciencia para que se conecten.... ???? No es obligación acaso. Si antes suponíamos, que había drenajes de particulares que iban directo al manto freático, ahora nos lo han confirmado, eso es contaminación consentida??", criticó Lupita de la Rosa.

Finalmente la activista sentenció que no quitarán el dedo del renglón "A pesar de que nos quieran marear o chamaquear", concluyó.

