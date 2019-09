Certeza al gobernador para su informe: Gasca

La mesa directiva electa es ilegal, señalan los diputados de la oposición

Édgar Gasca, diputado electo presidente de la mesa directiva del Congreso de Quintana Roo, aseveró que existe existe certeza jurídica para sesionar.

“La certeza jurídica es que el máximo órgano aquí en el Congreso se llama el Pleno, y el Pleno ya decidió”, aseveró Gasca.

La mayoría de Morena y sus aliados eligieron la mesa directiva, que la oposición afirma que es ilegal

El Congreso de Quintana Roo vive una disputa debido a que 10 diputados de la oposición afirman que la instalación de la mesa directiva es ilegal, debido a que hizo con base en la ley de 1995, misma que ya está caduca, pues el 20 de junio se promulgó la nueva legislación.

Gasca había asegurado que el pleno del congreso sesionaría com estaba previsto en la convocatoria para este 5 de septiembre a las 11:00 horas; sin embargo, la sesión no se pudo realizar pues no acudieron a la sesión 15 diputados, entre ellos cuatro de su propio partido, Morena.

“El Pleno en la sesión anterior decidió una mesa directiva que naturalmente el día de hoy va a sesionar sobre todo para darle certeza al señor gobernador de que el día de mañana se va a llevar a cabo la entrega del informe”, había dicho Gasca antes de que se cancelará la sesión.

La instalación de la 16 Legislatura se realizó entre disputas de los diputados de Morena y la oposición

Sin embargo, adelantó que este viernes estarán puntualmente los 25 diputados para recibir el balance que el mandatario presenta del estado que guarda la administración pública estatal.

Sin ilegalidades

Gasca Arceo señaló que la Constitución estatal es clara y que “nadie está violando nada”

“Quienes tengan alguna duda o queja que acudan a los tribunales, que en el Congreso la máxima autoridad es el pleno y que aquí es la mayoría”, insistió.

El diputado señaló que mantiene comunicación con los líderes de cada bancada, y aseguró que respetará sus posturas.

Finalmente, tal como lo hiciera el presidente AMLO, denunció que encontraron en el Congreso equipos para presuntamente realizar espionaje, y que lo daría a conocer al término de la sesión, que finalmente no se realizó.