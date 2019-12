1 /3 Cerca de la gente escuchamos y resolvemos sus necesidades: Carlos Joaquín Cerca de la gente escuchamos y resolvemos sus necesidades: Carlos Joaquín Cerca de la gente escuchamos y resolvemos sus necesidades: Carlos Joaquín

Francisco Uh May.- Antes que transcurra el día, Diana María Morales Yepes, vecina de la colonia Antorcha, del pueblo de Macario Gómez, logró solucionar varias necesidades que tenía retrasadas por falta de dinero y tiempo: obtuvo actas de nacimiento de sus hijos y los inscribió en el Seguro Popular.

Desde temprana hora, se acercó al domo de esta comunidad para hacer uso de las facilidades que ofreció el gobierno de Carlos Joaquín, a través de las caravanas “Juntos Avanzamos”, donde las dependencias acercaron a la gente más de 80 servicios diversos, algunos gratuitos y otros subsidiados o con descuentos.

“Soy ama de casa. Vine por las actas de nacimiento de mis hijos que no había podido sacar, porque no tengo dinero para viajar a Playa del Carmen. Los voy a inscribir en el Seguro Popular, lo que no había hecho por falta de esos documentos. Además, me inscribí en el ‘Programa de Huertos Familiares’ y me llevo las semillas. Me ahorré más de 500 pesos, porque vine caminando. Hice como 40 minutos a pie, pero valió la pena”, explicó Diana María.

El gobernador de Quintana Roo encabezó este jueves la caravana “Juntos Avanzamos”, que se instaló en esta comunidad maya de Tulum, la número 45 de las que se han realizado durante los tres años de esta administración en localidades y ciudades de los 11 municipios del estado.

En las 44 caravanas previas, se han proporcionado más de 130 mil servicios que el gobierno de Carlos Joaquín acercó a más de 144 mil personas de escasos recursos, las que más lo necesitan, en apoyo a la economía familiar, para abatir rezagos y para que la gente viva mejor.

“Vamos a seguir haciendo este tipo de acciones, en audiencias públicas y en caravanas, para estar cerca de la gente, escucharla y resolver sus necesidades. Para que no tengan que viajar a Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, lo que hacemos es acercar estos servicios para ustedes”, afirmó Carlos Joaquín.

Más de 20 dependencias del Gobierno del Estado, coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), a cargo de Rocío Moreno Mendoza, trasladan toda su operación a las comunidades para que la gente tenga la oportunidad de hacer los trámites que necesita, sin viajar a las grandes ciudades.

Son más de 80 trámites y servicios públicos subsidiados y acciones sociales sin costo, entre los que se encuentran los de salud, educación, registro civil, capacitación, asesoría y trámites legales.

En Tulum, en estos tres primeros años de gobierno, se han realizado cuatro caravanas: en Chanchén I, en Cobá, en las colonias Centro y CTM de la cabecera municipal, abarcando 18 localidades y nueve colonias, para brindar más de 11 mil 700 servicios en atención a más de 11 mil 790 personas.

El gobernador Carlos Joaquín recorrió los módulos para entregar actas de nacimiento, sillas de ruedas y material deportivo. En este marco, en coordinación entre la SEDESO con el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), se entregaron cheques a beneficiarios del programa “Crédito a la Palabra” para mujeres emprendedoras.

Alejandra Antonio de la Cruz se dedica a la confección de ropa para niños, batitas, hipiles, y es una beneficiaria del programa de créditos. “Esto nos beneficia a las que laboramos con textiles y nos dedicamos al bordado. Con el crédito, podemos comprar hilos y telas que nos ayudan en la economía. Ahora somos autosuficientes, podemos hacer nuestro trabajo y salirlos a vender para no depender del sueldo del marido”, explicó.

En Francisco Uh May, se realizó la cuarta caravana en el municipio de Tulum, con más de 80 servicios gratuitos, beneficios que llegaron también a habitantes de Macario Gómez, Manuel Antonio Ay, Cobá y San Juan.

Participaron 23 dependencias estatales, entre ellas la SEDESO, IQM, Registro Civil, SESA, DIF, ICATROO, STYPS, INMAYA, SSP, SEOP, COJUDEQ, FISCALÍA, SEDARPE, IEEA, Régimen Estatal de Protección Social en Salud, SEQ, APABEP, DAC, CAPA, SEDE, SEDETUS, AGEPRO e IFEQROO, así como dos asociaciones civiles y el Ayuntamiento de Tulum.

El gobernador Carlos Joaquín inauguró el domo deportivo Manuel Antonio Ay, en el que se invirtieron casi dos millones y medio de pesos en obras de reconstrucción de las instalaciones, desde postes y luminarias, áreas verdes y gradas, hasta estructura metálica en forma de arco e iluminación.