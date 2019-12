Centros de salud del Estado refuerzan al Hospital General de Playa del Carmen.

Doctor Héctor González Rodríguez, director de Salud Municipal.

Un total de ocho centros de salud de los cuales dos son estatales Ejido y Zacil Ha y seis son del municipio dan atención al 70% de los habitantes de la Riviera Maya en materia de diagnóstico y prevención de enfermedades, comentó el doctor Héctor González Rodríguez, director de Salud Municipal.

“De ocho centros de salud que existen en el municipio de Solidaridad seis son del municipio, los otros dos son del Estado a diferencia de Cancún en donde se tienen más de 16 centros de salud del Estado entonces el papel que juegan un papel importante ya que sin ellos no se podría dar atención de primer contacto a la ciudadanía”, comentó el galeno.

Sin embargo, el galeno reconoció que la red de centros de salud no son suficientes para cubrir la demanda, pero sí crean una red de apoyo para el Hospital General de Playa del Carmen que por sí solo no puede darse abasto debido a que es un sistema diseñado para atender a no más de cien mil personas cuando la población ronda los cuatro cientos mil.

“Se cuenta con médicos generales, nutriólogos, psicólogos, laboratorio clínico, farmacia, esto es un primer nivel de atención, pero es la principal fortaleza de cualquier sistema de salud porque es donde diagnosticas, es donde promueves que no haya enfermedad, es donde brindas información para que la gente sepa cómo cuidarse, es donde regulas y previenes como contrarrestar la enfermedad”, señaló.

Finalmente el médico responsable del área de salud enfatizó la importancia de la atención de primer nivel y que en conjunto dan servicio a por lo menos el 70% de la población sin derechohabiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio, lo que ayuda a que el Hospital General no se sature, pero reconoció falta más por hacer.