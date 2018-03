Cenotes, tesoros desprotegidos en Quintana Roo

Al menos 610 cenotes en Quintana Roo y más de dos mil en toda la Península de Yucatán se encuentran indefensos legalmente ante la explotación y contaminación, debido a vacíos jurídicos en la Ley de Aguas Nacionales, aseguró Jaime Rendón Von Osten, investigador del Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX). Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo “La definición la protección de las aguas nacionales y de las zonas federales, resulta inaplicable debido a la morfología de muchos de los cenotes ya que solamente considera extensiones horizontales a lo largo de los ríos o cuerpos de agua, no lo que hay debajo de la tierra”, detalló el especialista. Esto ha ocasionado la impunidad en la contaminación de al menos el 30% de la riqueza de los cenotes en Quintana Roo, de acuerdo a monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes señalan que hasta el momento no representan un peligro para la población. A este estudio se suman diversas investigaciones realizadas por académicos de la Universidad Autónoma de Campeche (UACH) y la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), que confirmaron la presencia de al menos seis sustancias cancerígenas en 22 cenotes de Quintana Roo, en un estudio realizado sobre la medición del impacto de químicos organoclorados y organofoforados, usados como plaguicidas en las zonas rurales. Autoridades de la Secretaría de Estatal de Medio Ambiente (Sema), tasa en 640 los cenotes que existen en Quintana Roo, no obstante, actualmente se realiza un mapeo de ríos subterráneos y cenotes por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y National Geographic. José Luis Blanco Pajón, delegado de la Conagua en Quintana Roo señaló que en Quintana Roo el 30% de los cenotes presentan contaminación y el 70% restan- te se mantiene en labores de saneamiento. No obstante, reconoció que el impacto del turismo y la falta de adecuaciones a leyes de construcción y disposición de restos han afectado cenotes. “Por la a uencia turística, Cancún y Puerto Morelos están dentro de los parámetros normales altos, mientras que Majahual es que el que menos contaminación tiene en las playas y Solidaridad está en un punto medio”, detalló el delega- do federal. El Director General del Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Ignacio Mendicuti Priego, dio a conocer que la región es la que contiene la mayor riqueza de agua dulce del país, por lo que es importante el trabajo entre las autoridades de los tres estados, a n de poder blindar el destino. Mencionó como ejemplo que mientras la recarga media anual del acuífero de la Península de Yucatán es de aproximadamente 25 mil millones de metros cúbicos de agua, “el volumen concesionado asciende a unos 3,900 millones de metros cúbicos, lo que significa un 15 por ciento”.

