Cena inmersiva de 360º, una experiencia única en Cancún

Una de las novedosas experiencias que ofrece la ciudad de Cancún es una cena inmersiva de 360º a seis mundos singulares en donde se pueden apreciar en su totalidad mundos extraordinarios y todo esto es posible gracias a la tecnología, pues las paredes con proyecciones son perfectas para ambientar una de las mejores veladas existentes.

Se llama The Grand Journey y es la combinación perfecta entre una deliciosa cena y una innovadora experiencia tecnológica a través del videomapping, que The Grand de Moon Palace Cancun ha creado para complacer as espectativas más altas de las personas en búsqueda de algo novedoso y de gran calidad en experiencia.

Cena Inmersiva 360 en Cancún

The Grand Journey estimula todos los sentidos a través de un viaje en el tiempo que te lleva por 6 escenarios espectaculares sin moverte de tu mesa, desde el interior de una nave espacial, hasta estar rodeado de barcos piratas, dinosaurios y ver tiburones paseando en tu mesa y alrededor de todo el recinto, es una de las mejores oportunidades para disfrutar en familia o con amigos.

Experiencia unica en cena inmersiva en Cancún

Sin embargo la propuesta visual ocurre mientras degustas exquisitas propuestas gastronómicas como las “Jurassic Ribs”, un tierno costillar en salsa de vino tinto y arándano con un crocante de queso parmesano y semilla de girasol, simplemente exquisito y con la garantía del gran sabor de la cocina en Cancún.

Seis escenarios diferentes

Este concepto único en Cancún está diseñado para personas en busca de nuevas experiencias de lujo en un entorno exclusivo y personalizado, ya que sólo pueden ingresar un máximo de 16 personas y en este momento está disponible sólo para huéspedes, sin embargo no es imposble poder disfrutar de la experiencia visual total.