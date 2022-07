Celebran a selectivo quintanarroense de natación por victoria en los Conade 2022

En marco de la celebración del Campeonato Estatal de Natación, la Asociación de Nadadores de Quintana Roo hizo entrega de reconocimiento a la delegación quintanarroense de Natación por su magistral participación en los Juegos Nacionales Conade 2022.

Desde las instalaciones de la Alberca Olímpica de la ciudad de Cancún, los 30 integrantes del selectivo estatal recibieron los reconocimientos a manos del presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), Jesús Antonio López Pinzón.

“El motivo por el cual estamos aquí es para celebrar a nuestros atletas, a nuestras selecciones…Hoy está aquí el grupo representativo pero hay mucha gente que trabaja detrás que no se ve, a ellos también mi agradecimiento”, dijo.

Jesús Antonio López Pinzón hizo entrega de los reconocimientos

Durante la ceremonia, las autoridades deportivas también hicieron entrega de reconocimientos a los entrenadores Marco Antonio Rodríguez, Joaquín de los Ríos, Jorge Fragoso quienes también fueron parte importante del resultado obtenido durante la justa deportiva.

“Estamos muy contentos, todavía estamos procesando el resultado” explica Christian García Gutiérrez, presidente de la Asociación de Nadadores de Quintana Roo, “Es un resultado histórico y complicado de obtener por todo lo que conlleva la temática de la natación a nivel nacional”

Quintana Roo concluyó su participación en esta disciplina ocupando el primer lugar en Natación nacional al acumular un total de 37 medallas: 16 metales oro, 17 metales de plata y 4 de bronce; mientras que Nuevo León y Baja California obtuvieron el segundo y tercer lugar del podio respectivamente.

Campeones Nacionales

Blanca Vazquez, campeona nacional

La nadadora Blanca Patricia Vazquez, logró acumular un total de 5 medallas de oro y 2 metales de plata durante su actuación en los Juegos Nacionales, un triunfo del cual se siente muy satisfecha pero que además le ha ayudado a plantearse un nuevo objetivo.

“Me siento satisfecha con los resultados obtenidos; siempre hay algo que podemos mejorar y ahora se viene la competencia internacional CCK en Barbados donde quiero participar donde espero darlo todo”, dijo.

Andrés Dupont campeón nacional

En la rama varonil Sub 18, el quintanarroense Andrés Dupont obtuvo 5 medallas de oro y 1 de plata con su participación en esta disciplina que inició a sus 10 años como inspiración de grandes figuras deportivas y que ha puesto el ojo en el Mundial de Natación 2023.

“Grandes figuras de la natación como Michael Phelps, Ryan Murphy, son los que me inspiran y lo que me demuestran que el cuerpo humano tiene potencial para mucho más. Uno de mis próximos objetivos es el mundial de natación que será el próximo año y me estaré preparando en california hasta esta competencia”, concluyó.

