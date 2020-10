Celebra parquímetros decisión de tribunales en Playa del Carmen.

Luego que el Consejo Coordinador Empresarial, junto a la asociación ambientalista Moce Yax Kuxtal y el representante de Cooperativa Turística Playa del Carmen dieron a conocer que sus amparos contra los parquímetros no procedieron ante los tribunales y descalificaron a los jueces por su fallo, Diego Gracidas, representante de la empresa, señaló que este tipo de actividades no afectan a la empresa Promotora de Desarrollo Urbano y más bien benefician debido a que se recurre a procesos legales.

En entrevista, explicó que el sistema de parquímetros de Playa del Carmen operado por Promotora de Reordenamiento Urbano reconoció al grupo de empresarios e inconformes contra el programa, debido a que agotan los recursos legales, y se pone de manifiesto que la concesión cuenta con todas las medidas legales correspondientes.

“Nosotros continuamos diciendo que este es un sistema totalmente blindado tanto en la parte legal porque nosotros generamos un sistema de concesión bien hecho, es robusto por parte de la administración pública y por parte nuestra, nosotros consideramos que nos asiste la razón y a final de cuentas son los tribunales los que determinan esto”, señaló.

Del argumento de que los quejosos no cuentan con información de cuánto dinero se ha entregado por concepto de contraprestaciones, el representante legal explicó que el sistema de parquímetros ha entregado como parte del acuerdo a las autoridades un total de 4 millones 600 mil pesos como parte de la contraprestación, así como un ingreso por casi 5 millones de pesos que es lo que cuesta el sistema de bicicletas.

“En este caso nosotros somos un tercero, no estamos directamente demandados sino es la administración pública y en su momento apoyar o aportar la información que se nos requiere, no implica para nada al sistema de parquímetros, sigue operando hasta que se diga lo contrario, los beneficios están, ahí –que no los dé a conocer la administración pública es otra cosa-, pero los beneficios están ahí”, indicó.

Para concluir, refrendó que Solidaridad cuenta con un sistema de concesión robusto por lo que si los tribunales llegasen a fallar en contra, de ninguna manera saldrían a dudar de la honorabilidad de los jueces.

