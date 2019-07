Celebra Mara junto a López Obrador primer aniversario de la 4T

Con el respaldo del Presidente López Obrador, avanzamos en apoyar al bienestar y mejorar la calidad de vida a los cancunenses, a alcanzar un país con justicia social, con seguridad y sin corrupción, aseguró la Presidente Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, al asistir al informe de actividades del Presidente de México, en el zócalo capitalino.

En entrevista, la Primera Edil expresó su emoción al celebrar el primer aniversario de la elección de 2018, que marcó el inicio de la Cuarta Transformación de México, y recordó la misión que se ha trazado el jefe de la Nación: Poner las bases firmes para construir un mejor futuro, pero con el desafío de ir desmantelando al mismo tiempo el viejo régimen.

Mara Lezama recordó que también se cumple un año que los cancunenses depositaron su confianza en el proyecto que ella encabeza: “En Cancún, recordamos con júbilo enorme esta fecha histórica, y refrendamos el compromiso que asumimos de cara a los benitojuarenses, en cada uno de sus reclamos de seguridad, bienestar social y desarrollo económico”.

Estamos seguros –subrayó- de que hemos tomado, después de muchos años de desatenciones, el rumbo adecuado para responderle a los más necesitados, los que demandan urgentemente ser tomados en cuenta, porque en nuestro municipio tenemos bien claro el pulso social.

Con el Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, estamos trabajando hombro con hombro, en una coordinación sin precedentes, incluido el Gobierno del Estado, a fin de conseguir el despliegue y una operación lo más eficaz posible de la nueva Guardia Nacional que marca un parteaguas en la pacificación del país.

Refirió que, en la reciente visita del Mandatario a Cancún, tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista respecto a la seguridad, el sargazo y los programas de bienestar social.

Esta administración, sostuvo la Primera Autoridad Municipal, está en plena sintonía con la Cuarta Transformación y practicamos día con día el no mentir, no robar y no traicionar. “Así que tenemos mucho qué festejar, pero no perdemos ni el tiempo ni el rumbo para seguir avanzando”, refirió.

También afirmó que, al igual que el Presidente, su administración apoya a los sectores en situación de vulnerabilidad, a los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, al resaltar datos de “Ven y Empléate”, que ha beneficiado a más de 10 mil cancunenses entre mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Mencionó, además, la entrega de 2 mil 613 becas en todos los niveles educativos, como parte del programa Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano, con más de 15 mil beneficiarios de servicios de salud y concluyó mencionando los proyectos de infraestructura urbana, social y deportiva, programados para los próximos meses.