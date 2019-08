1 /2 Causa indignación demolición del Kiosco del Parque El Crucero de Cancún "Nos tomaron el pelo", acusan pioneros de Cancún tras demolición del Kiosco de El Crucero

Luego de que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (SEOP) de Quintana Roo ordenara la demolición del Kiosco localizado en el Parque del Crucero de Cancún, fundadores de la ciudad manifestaron su indignación al respecto.

De acuerdo con los ciudadanos, la dependencia les “tomó el pelo”, pues en múltiples reuniones se comprometió a no demoler la obra que, aseguran, forma parte del patrimonio histórico de Cancún, pues fue en ese punto donde la ciudad inició.

“Nos tomaron el pelo. El Crucero fue la parte histórica de Cancún, aquí inició Cancún, en el kilómetro cero. Por eso, casualmente, como histórico queríamos que se respetara como tal”, manifestó Humberto Deita López, pionero de la ciudad.

Causa indignación demolición del Kiosco del Parque El Crucero de Cancún.

Añadieron que no es la primera vez que habían defendido la construcción, pues Alicia María González, fundadora de Cancún desde 1974, recordó que hace ocho años, aproximadamente, también sostuvieron una serie de protestas para evitar su demolición que en su momento funcionaron, pero no en esta ocasión.

Por su parte, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinoza, mencionó que se enteró de la demolición durante la madrugada y aseguró que la remodelación de la zona del Crucero de Cancún es una obra que está en manos del Gobierno del Estado, por lo cual el municipio no intervino en esa decisión.

Hasta el momento, aseguraron los pioneros de Cancún, no saben qué vaya a suplir el espacio que ocupaba el Kiosko.

“De eso me enteré en la madrugada y hoy en la mañana estuve haciendo algunas preguntas, es una obra, quiero dejarlo muy en claro, que le compete al gobierno del estado, no le compete al municipio”, excusó la munícipe ante los medios de comunicación.

Te puede interesar: Obra del Crucero lleva atraso del 11%; reabrirán avenidas hasta finales de agosto

No obstante, Mara Lezama aseguró que sobre la demolición del Kiosko del Parque del Crucero, estaba enterada la presidente del comité de vigilancia de la obra, Beatriz Pérez, pero los comerciantes no, lo cual calificó como un problema de comunicación.

“La información que nos dan es que ellos lo sabían, la presidenta, por otro lado los comerciantes no y por eso lo digo en la sesión, es un tema de comunicación que hay que hablarlo y yo me reunido en la mesa con los comerciantes dos veces y en el crucero una vez porque a mi me gusta escuchar, pero es una obra que trae el gobierno del Estado”, finalizó Lezama Espinoza.