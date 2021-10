Causa controversia la ilegalidad de exigir certificado anticovid para poder trabajar

Ante una serie de aclaraciones y de dudas, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, declaró que la Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener un comprobante de vacunación para poder regresar a laborar.

El funcionario de la Secretaría de Salud, detalló que se está incurriendo en la ilegalidad por parte de las empresas que exijan a sus trabajadores un certificado de vacunación contra la COVID-19 para incorporarse a sus labores.

“En la legislación mexicana no existe justificación para ello. Si a alguien le están exigiendo un certificado de vacunación contra COVID-19 como requisito para incorporarse a sus labores se está cometiendo una falta. No es legal condicionar el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta condición”, anunció durante la conferencia matutina de este martes.

Empresas tienden a solicitar un certificado de vacunación a sus trabajadores

La SSA comunicó que en ningun momento se estipula como requisito dicho comprobante de vacunación

Recordó que la Secretaría de Salud (SSA), no ha establecido como requisito que se deba tener un comprobante de vacunación para poder regresar al trabajo. Por lo que añadió que:

“Seguramente la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, y todo su equipo tomarán cartas en el asunto y recuerden que existe la Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo), ahí se puede denunciar si es que su empresa privada o la entidad pública donde trabaje está requiriendo el certificado de vacunación”, abundó.

López-Gatell aseguró que el certificado de vacunación tiene como objetivo el facilitar el libre tránsito de las personas que viajan a diferentes partes del mundo, en donde se estableció como un requisito presentar el documento para poder entrar a otros países, que de manera autónoma lo solicite.

Aclaró López-Gatell que de acuerdo al rezago en la captura de registros en la plataforma nominal, es que se han tenido dificultades para obtener certificado de vacunación contra Covid-19.

Sin embargo, dio a conocer que la Secretaría de Salud ya analiza un nuevo mecanismo para que se acelere el proceso.

Concluyó mencionando que se están desarrollando alternativas, en donde propiamente los usuarios puedan ingresar en una plataforma, las pruebas de su vacuna y su papeleta, para que automáticamente se puedan certificar.

Infórmate en La Verdad Noticias

¡Síguenos en: Google News Facebook Instagram y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!