Cauich aún no habla; declarará hasta el jueves en audiencia

Más de tres días y, de acuerdo con Deysi Blanco, Marcos Antonio Cauich aún no habla, no quiere dar información, aún no quiere declarar, será hasta el próximo jueves 17 de noviembre, en audiencia, cuando decida hablar ante las autoridades correspondientes.

“El jueves será la audiencia, para ver qué es lo que va a declarar, no ha declarado en la fiscalía, se ha mantenido callado, no ha dicho nada, a pesar de que los agentes han intentado de todo, no ha dicho nada, no habla”, dijo.

Cauich aún no habla; declarará hasta el jueves en audiencia

Deysi, la madre de Fernanda Cayetana, señala que Cauich no tiene perdón de Dios, ya que al momento de su detención se encontraba en un iglesia, resulta que esa congregación es dirigida por él mismo y era conocido como Felipe y no con su verdadera identidad.

“No hay más, ella se llevó a la niña. No tiene perdón de lo que él estuvo haciendo. Él es el pastor de la congregación a donde ellos iban, su misma iglesia fue quien dio aviso a nosotros y de las cosas que hizo. Allá lo conocían como Felipe y no como Marcos Antonio, intentó cambiarse de identidad”, afirmó.

Insistió a las autoridades que el caso se resuelva pronto y no dejen escapar a Cauich. “Nosotros queremos acciones y que se haga justicia, sino le buscan culpabilidad, lo dejarán libre. Nosotros tenemos pruebas de que él es culpable, tenemos muchas pruebas, pero no podemos mostrarlo a los medios”, recalcó.

La desaparición

Cauich aún no habla; declarará hasta el jueves en audiencia

Fernanda Cayetana fue vista por última vez el 21 de julio, fue a trabajar a la casa de Cauich, el taquero, lavaba trastes y sacaba la basura. Ese día Fernanda fue a la casa de su jefe para iniciar sus labores, pero ya no regresó.

Un día antes, el miércoles 20, Cauich vio con morbo a Fernanda, ella se incomodó y en la noche le dijo a su mamá, Deysi, por lo que le prohibieron regresar a trabajar, pero no hizo caso y fue, debido a que Cauich la fue a buscar en compañía de su esposa.

Hasta entonces, nadie sabe del paradero de Fernanda, será hasta el jueves 17 de noviembre, cuando Cauich hable y diga qué pasó con la niña.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.