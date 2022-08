Caso Fernanda: Dos semanas y todavía no hay rastro de su paradero.

Deisy Blanco se siente cansada, como gelatinosa de todo el cuerpo, no ha dormido y casi no come desde que su hija Fernanda Cayetana Canul Blanco, de 12 años, desapareció en la Zona Continental de Isla Mujeres el pasado jueves 21 de julio.

Ante el desgaste y por estar en cama, Deisy no se presentó a la marcha convocada el jueves 28 de julio en el centro de Cancún. Laureano Canul, su esposo y padre de Fernanda, tampoco asistió porque tenía que cuidarla.

"Esa mañana ya estaba yo muy cansada y no podía caminar, las piernas las sentía todas grandes, ya sentía que los pulmones no daban más", recuerda Deisy. "Yo sólo quiero ver a la niña, eso es lo que está en mi mente, yo solo quiero verla, me pongo esa fuerza. Ya estaba yo preparada para ir, pero ya no pude. Me dolía mucho el brazo, me está matando el cuerpo".

Seidy Blanco, hermana menor de Deysi y tía de Fernanda, cuenta que su hermana se desmayó y tuvieron que hablar a emergencias. Unos policías que llegaron en patrullas la llevaron al hospital general para ser atendida.

Pastillas para dormir

"Yo no me acuerdo porque estuve platicando con mi esposo y ya de ahí ya no supe nada", comenta Deisy sobre el desmayo un día antes de la marcha. Ese día tomó una pastilla y unos paramédicos le dieron un masaje tras el desmayo. "Se durmió como a las tres de la tarde y vino a reaccionar al día siguiente como a las 9 o 10 de la mañana", recuerda Seidy.

"Ya cuendo le dijimos que íbamos a la marcha ella se estaba arreglando para ir con nosotros, pero cuando nos dimos cuenta su cuerpo como que estaba más flojo y cansado. Le dijimos 'mejor quédate' porque no vaya a ser que se nos demaye allá o le llegara a pasar algo", dice.

Aunque Deisy se mostró negativa en un principio, finalmente se acostó y se durmió casi de inmediato. Estaba muy débil y la pastilla hizo efecto muy pronto.

"La primera pastilla que ellos me dieron me dio energías, en lugar de descansar me dio para arriba y me la cambiaron", recuerda Deisy sobre la atención médica. "Tiene varios días que no duermo, me dieron unos masajes, ahí yo sentí bien rico y me tomé la pastilla en ese momento. Pero yo digo que no es la pastilla que me lo hizo, tengo mi azúcar muy alta, por mi azúcar fue el colapso".

La tía de Fernanda dice que Deisy, antes de tomar las pastillas, se acostaba 10 o 15 minutos y de repente brincaba asustada y se despertaba diciendo "Regrésenla, regrésenme a mi bebé".

Familiares de Fernanda preparan nueva marcha

Seidy, la tía de Fernanda, dijo que se hará otra marcha para exigir resultados. Ayer se cumplieron 15 días de que la chica de 12 años desapareció.

"Yo lo único que quiero es que Benito Juárez se mueva, no sólo Isla Mujeres, sino que Benito Juárez mueva gente, patrullas para agilizar buscarla, encontrarla y queremos hechos no palabras. Todas las investigaciones, todo lo que han hecho que se lo expliquen a mi hermana, por ser la mamá", dice.

Seidy afirma que hasta ahora no ha habido respuestas y nada se sabe del paradero de Fernanda. "Yo quiero ver a mi niña, que encuentren a la niña y que me la traigan sana y salva", dice.

Laureano Canul, padre de Fernanda, dice que no hay resultados y que piensa acudir a la Fisclaía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exponer el caso.

