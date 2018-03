Caso Anastacia: la búsqueda sigue a flote (Tercera parte)

Ángel Balán/Diario La Verdad Isla Mujeres.- Durante el proceso legal en el caso de la embarcación Anastacia se presentaron diversas irregularidades por parte de las autoridades locales, lo que llevó a las familias afectadas a interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciónes graves de estos, en la Ciudad de México. El documento señala varios puntos en los que se detallan las irregularidades como son el punto 6 que dice “No se hicieron las investigaciones correspondientes, ni se solicitó los informes a la Marina, se nos negó el acceso a la investigación concreta y correcta de los hechos”. De igual forma las familias se vieron obligados a saltar la autoridad local y recurrieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, esta dependencia los direccionó con el entonces subprocurador Ludwin Vivas, quien les dijo: “ya leí el acta de los hechos, pero no es una investigación, por lo que no hay un expediente, no se ha hecho ningún informe o pedido nada por la desaparición de los pescadores”, esto a 37 días de la desaparición. Por otra parte, al transcurrir los días salieron una serie de irregularidades en la línea telefónica de Jorge de La O, ya que los mensajes deWhatsApp siguieron llegándole pues se marcó doble paloma azul mucho después de la desaparición, por lo que esta situación revivió esperanzas en el caso, de igual forma, desde el número telefónico de otro de los tripulantes del Anastacia se envió un mensaje de texto en el cual se solicitó la cantidad de un millón de pesos a cambió de la libertad de los pescadores, ese número jamás respondió de nuevo y por último el 25 de abril el chat del messenger de De la O recibió los mensajes y dictó como leído a las 8:35 pm. Todos estos puntos son los que hacen creer a las familias de los pescadores que siguen con vida, Gloria De la O, afirma que el Consulado Cubano, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no ha emitido algún informe que identifique o no a los cinco isleños en algúna cárcel de aquel país. La búsqueda sigue y las familias no se detendrán hasta dar con la tripulación Anastacia. “Sé que mi hermano ha cambiado de aspecto físico, puede que ya haya bajado de peso y tenga barba larga, pero de que está vivo, lo está, prueba de eso es no haber encontrado restos del barco en todo este tiempo.