Caso Anastacia: “están presos en Cuba”: familiares

Ángel Balán/Diario La Verdad Quintana Roo.- Los cinco náufragos que desaparecieran hace 21 meses en aguas mexicanas, vuelven en forma de recuerdo y lucha por parte de los familiares que han hecho hasta lo imposible por encontrarlos, mencionan que en su momento se gestionó se enviara un comunicado por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores a Cuba para poder dar aviso en caso de haber sido apresados, sin embargo después de 40 días de haber desaparecido las autoridades locales habrían hecho caso omiso. Esta semana Natalia Punab, abogada que lleva el caso, se acercó a las autoridades en donde le informaron que la jurisdicción pasó a ser de fuero Común, hecho que reavivará los movimientos legales del caso y con ello la búsqueda de los cinco isleños desaparecidos. En su momento el caso sugería que los hombres no habrían sufrido naufragio ya que se buscó por cielo, mar y tierra en las costas de Quintana Roo y Centro América hasta llegar al Salvador y nunca se encontró algún fragmento de la nave, que además estaba bien equipada ya que era utilizado para dar tours a los turistas. “Personalmente fui por toda la costa de Cozumel y busque en toda la orilla de la playa, me metí a la selva y encontré infinidad de cosas pero nada que sea del Anastacia, es por eso que te digo que no se hundió y que mi hermano sigue vivo”, comentó Gloria Judith de la O Ávalos, hermana del capitán de la tripulación y quien ahora está al frente del caso y se encarga de dar seguimiento con autoridades y abogados. Los familiares han modificado su estilo de vida después de lo sucedido, varias de las esposas de los isleños desaparecidos aún dependen del apoyo de algunos extranjeros que se solidarizaron al verlos por más de tres meses en sus casas de campañas a lado de las cooperativas marítimas desde donde partieron por última vez los tripulantes del Anastacia. Sin embargo otra de las circunstancias que hacen seguir esperando a los marinos es que se usaron sus números o líneas celulares y se leyeron mensajes de la aplicación WhatsApp a casi un mes de la desaparicion, esto se corroboró con la famosa paloma azul que indicó visto el 25 de abril del 2016.

