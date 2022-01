Casi una semana y aún no recolectan la basura en la Sm 102 de Cancún

Basura, basura y más basura en las calles, por falta de recolección y es que luego de las fiestas decembrinas, la basura incrementó, por ello vecinos de la Supermanzana 102 de Cancún han denunciado a este medio que desde el pasado jueves 30 de diciembre, Red Ambiental no ha acudido a dicha zona para levantar las bolsas con desperdicios domésticos y ahora las calles parecen basureros.

Los residentes dijeron que los horarios que tiene el camión recolector son variados, sin embargo el día es el mismo, pasan los martes, jueves y sábados, sin embargo, la última vez que acudió dicha empresa a la 102 fue el martes 28 de diciembre del 2021 y desde entonces, no se han dignado a pasar de nuevo.

Los vecinos entienden que el 31 de diciembre y 1 de enero son días de fiestas y celebración, sin embargo, no se explican porque el jueves no acudieron a la zona antes citada, afirman que si se hubieran preocupado por la ciudadanía, recolectaban todo lo que se pudiera el 30 de diciembre, para no dejar a la población con basura y luego juntarse con la de los platos, vasos, desperdicios de comida, entre otras cosas de las pachangas.

Temen los vecinos que el camión pase hasta el martes

Casi una semana y aún no recolectan la basura en la Sm 102 de Cancún

“Haber si no se les ocurre pasar hasta el martes, que es su día, según esta nueva empresa iba a ser mejor, pero parece ser que es peor, tristemente la culpa es del gobierno municipal por no ponerse las pilas e inspeccionar lo que hace Red Ambiental, ahora aquí en la 102 y seguramente en otras zonas de Cancún, están sufriendo lo mismo y lo terrible es que poco a poco se están formando las montañas de basura”, dijo el señor Mario.

La gran mayoría de las casas tienen a las afueras sus bolsas negras, llenos de platos de unicel y plástico, vasos desechables, comida que sobró y luego se echó a perder, botellas de vidrio, latas de cervezas, incluso hasta charolas de aluminio desechable, donde ordenaron la comida.

Por último, la preocupación también de los cancunenses es que los perros de la calle inicien a romper los sacos y los residuos sean esparcidos en la calle, por ello piden la intervención de la autoridad competente para solucionar este problema, “tampoco podemos estar guardando la basura y mantenerlo en casa, hasta que pase el camión, eso nos afectaría en la proliferación de mosquitos y contaminación”, enfatizó el vecino Mario.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Lee más notas en La Verdad Noticias.