Ariel Velázquez/ Moisés Hernández/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Casas ARA, una pesadilla hecha realidad en Quintana Roo. A pesar de que desde 1977 los hermanos Germán y Luis Felipe Ahumada Russek, propietarios de Inmobiliaria Casas ARA, tienen conocimiento de los requisitos para vender viviendas de interés social, pocas veces lo cumplieron, por lo menos en Quintana Roo. Con esto, condenaron a miles de quintanarroenses a sumirse en el hacinamiento y la depresión, al coraje y a la impotencia de verse engañados por una empresa que tiene como miente vender, según las declaraciones de algunos de ellos. Porque ni el INFONAVIT ni el FOVISSSTE, ni otra autoridad, jamás han sancionado a la empresa para impedir que puedan acceder a este tipo créditos de interés social. Tanto el INFONAVTI como el FOVISSSTE pagan inmediatamente los créditos de los derechohabientes, quienes se quedan con la deuda y un sin fin de problemas, ya que miles de viviendas son de tan baja calidad, y construidas en zonas inaccesibles y sin servicios, que los dueños prefieren. Actualmente hay una cartera de recuperación de por lo menos 20 mil casas en todo el territorio nacional. Quintana Roo no es la excepción, concretamente en el municipio de Benito Juárez. Por poner un ejemplo, en el fraccionamiento Vista Real, al menos 200 viviendas se encuentran abandonadas y otras tanto invadidas. El mismo James Tobin Cunningham, ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), reconoció que hay miles de casas abandonadas por una mala edificación de viviendas en la entidad realizadas por las inmobiliarias, entre ellas ARA, según reconoció. Ante esto, el INFONAVIT las está recuperando para ello existe un programa, informó Víctor Hugo Ducoing Reyes, gerente de crédito de ese instituto en el estado, quien informó que son 17 mil viviendas nuevas las que se construyeron este año y que se busca que cumplan con los requisitos de habitabilidad. Para los dueños, sin embargo, estas no cumplieron con los mínimos requisitos que marcan las normas internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de una vivienda digna. Es por ello que hora se cuida este aspecto y se niegan los créditos para micro viviendas, confirmó Ducoing Reyes.

Pésima calidad, pero gran fortuna

Habitabilidad insuficiente

Es así como Luis Felipe Ahumada y su hermano Germán amasaron sus millonarias fortunas, con viviendas de baja calidad y pequeñas, pagadas por instituciones públicas, que a su vez son costeadas con el sudor y sufrimiento de miles de trabajadores. Los afectados, sólo tienen la posibilidad de recurrir a la, misma procuraduría que la tiene catalogada a la constructora entre las tres primeras inmobiliarias en quejas a nivel nacional por el concepto depor la mala construcción. En la entidad,precisó la dependencia, con la salvedad de que una vez vencida la “garantía”, que tienen una duración de entre uno y cinco años, ya no pueden hacer nada. El INFONAVIT y FOVISSSTE tampoco pueden hacen nada cuando vence la garantía, aunque jamás toman en cuenta los lineamientos, en los que se establece que una vivienda digna debe tener seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales resistentes y térmicos, buena infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad, esparcimiento y adecuación cultural. Es así que las maquetas y casas muestra de ARA, en un principio son bellas e impecables, pero no tienen nada que ver con la realidad, de ahí que los propietarios prefieren abandonarlas y dejar de pagar los créditos. [caption id="attachment_825683" align="alignnone" width="640"]Una de las principales quejas es que los lotes no cuentan con los servicios prometidos[/caption]El arquitecto Alejandro Aravena, ganador del premio Pritzker 2016 (el principal reconocimiento en arquitectura en el mundo), sostuvo que se deben de ofrecer espacios habitables que cuenten con un mínimo de 70 a 80 metros cuadrados. Todo lo contrario de que ocurre en el fraccionamiento Vista Real, proyecto de ARA, mismo que se construyó hace 8 años. Además, la mayoría de los cientos de mini viviendas padecen filtraciones de agua por cuarteaduras, consecuencia del pésimo material y mano de obra, que aparte las hace calurosas y, durante la temporada de lluvias, las calles se inundan y el agua también se les introduce a las viviendas. Independientemente de eso, el pavimento en las calles está acabado y lleno de baches, entre otros defectos, lo que provoca que en los encharcamientos se reproduzcan moscos con las consecuentes infecciones, algunas peligrosas, como el sika, dengue y chikungunya, ya que también las casas abandonadas se convierten también en focos en focos de contaminación. Los afectados por la constructora mostraron parte de la propaganda que les dieron.Pero a los clientes de ARA también les falta transporte y los trabajadores, la mayoría que labora en la zona hotelera, hacen de trayecto más de una hora.Los quejosos insisten que los aplanados de los techos se caen y que la instalación eléctrica es deficiente, dejando en evidencia la pésima calidad con la que están construidas. La tubería del drenaje tiene fugas internas, se les filtra humedad, y los desarrolladores prometieron calentadores solares, pero no los tienen y los pocos que hubo, no sirven. Los habitantes del fraccionamiento viven con miedo, deprimidos y hacinados porque los espacios son muy reducidos, no llegan a los 50 metros de construcción, se les cobran intereses altísimos y la mayoría de los adquirientes no las terminan nunca de pagar pues las condiciones para vivir son malas. En contraparte, como ya se había revelado, estos dos hábiles hermanos empresarios, oportunistas de la política y de los negocios desde hace años, han acumulado una fortuna a costa de los trabajadores.